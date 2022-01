Dal sedicesimo piano di un moderno edificio di Vilnius si ammira il Neris, il fiume che attraversa la capitale lituana. Sull’altra riva si trova un quartiere residenziale che in un’epoca lontana era un terreno di caccia, spiega Éric Huang, il nuovo rappresentante di Taiwan, nel suo ufficio nuovo di zecca da dove osserviamo il panorama. Nella stanza accanto gli operai si affrettano a completare gli ultimi lavori. L’inaugurazione della rappresentanza taiwanese ha avuto luogo il 18 novembre. Non era presente nessun funzionario del ministero degli affari esteri, ma c’era una delle figure più importanti della storia recente della giovane democrazia baltica: Vytautas Landsbergis, 89 anni, primo presidente della Lituania indipendente post-sovietica dal 1990 al 1992. “La sua presenza è stata molto significativa. Landsbergis è il simbolo della democrazia e della libertà della Lituania”, spiega Huang, convinto che esistano “molte similitudini” tra il paese baltico e Taiwan.

“Siamo entrambi in prima linea per difendere la democrazia, non soltanto per noi ma anche per il resto del mondo. Abbiamo affrontato le stesse sfide nel corso della nostra storia e dobbiamo resistere alle ambizioni di potenti stati vicini”. È la difficile battaglia dei piccoli paesi: tre milioni di abitanti in Lituania contro i 144 della Russia; 23 milioni a Taiwan contro 1,4 miliardi di cinesi. L’eterna storia di Davide contro Golia.

La Lituania e Taiwan vogliono sviluppare un rapporto che sia anche economico e commerciale. Huang porta come esempio di possibile cooperazione il settore della tecnologia, a cominciare dai satelliti e dai semiconduttori. “Lavoriamo a un progetto di gestione della pesca attraverso la tecnologia satellitare”, precisa.

L’offensiva di Pechino

Landsbergis è stato l’ospite d’onore dell’inaugurazione, ma tocca a suo nipote Gabrielius, alla soglia dei quarant’anni, gestire le conseguenze dell’atto di sfida nei confronti di Pechino. La Cina non ha apprezzato il fatto che la Lituania abbia infranto una regola rispettata da tutti gli altri paesi dell’Unione europea: non utilizzare il nome Taiwan per indicare una rappresentanza dell’isola.

“Ufficio di rappresentanza taiwanese in Lituania”. La targa, collocata a destra di una porta scorrevole, è all’origine dell’ira della Repubblica popolare cinese, che la ritiene un tacito riconoscimento di un territorio che rivendica. Altrove, in Europa, esistono “uffici di rappresentanza di Taipei”, una denominazione meno sgradita. Tuttavia secondo Huang utilizzare il nome della principale città di Taiwan “alimenta la confusione”. In oltre vent’anni di carriera diplomatica (ha lavorato anche negli Stati Uniti, a Chicago) Huang ha potuto constatare che alcuni dei suoi amici stranieri incontravano diverse difficoltà nel trovare il suo ufficio. “Cercavano online il nostro indirizzo ma non lo trovavano perché era indicato come rappresentanza di Taipei”.

Difficile che queste giustificazioni possano placare Pechino. Dal 2016, con l’avvento al potere a Taipei di Tsai Ing-wen, presidente legato al fronte indipendentista, la Repubblica popolare cinese ha lanciato un’offensiva totale contro gli ultimi alleati diplomatici di Taiwan.