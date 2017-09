Airbnb riempie Matera di turisti ma la svuota di abitanti

“Sono stato uno dei primi a comprare nei Sassi”, dice orgoglioso, indicando la casa di tufo immersa nel centro storico della città lucana, ormai famosa in tutto il mondo per le sue abitazioni scavate nella pietra e abbarbicate lungo i pendii del profondo canyon della Gravina. Da una finestra ci si affaccia sul rione Malve, da un’altra si vede la chiesa della madonna dell’Idris, scavata nello sperone roccioso della rupe Monterrone.

La decisione di abbandonare la casa è sofferta, ma il professor Frangione non riconosce più quel rione quasi disabitato in cui si trasferì più di trent’anni fa e dove sua moglie Anna Grazia, alla fine degli anni ottanta, era ancora l’unica donna.

Nicola Frangione comprò la sua casa nei Sassi di Matera per 80 milioni di lire. Era il 1981 ed era un prezzo carissimo per quegli anni. Ora ha messo un cartello con l’annuncio per la vendita a 1,7 milioni di euro. Professore di inglese in pensione, a settant’anni ha deciso che è tempo di lasciare quel palazzetto a quattro piani in cui ha ricavato, al piano terra, un appartamento per affittarlo ai turisti su Airbnb.

A Matera, il 25 per cento delle case nel centro storico è affittato ai turisti con Airbnb. Una percentuale che esemplifica l’impatto dell’azienda sulle città studiato da tre ricercatori del laboratorio dati economici, storici, territoriali dell’università di Siena (Ladest). Stefano Picascia, Antonello Romano e Michela Teobaldi sono partiti da dati raccolti tra il 2015 e il 2016 su 13 città italiane, da nord a sud. “Il quadro generale è quello di una progressiva trasformazione dei centri storici in hotel, con il rischio che vengano progressivamente abbandonati dai residenti e si trasformino in spazi usati quasi esclusivamente dai turisti, finendo per perdere la loro autenticità”, dice Romano.

Ora dalla finestra guarda scoraggiato gli sciami di turisti che passeggiano lungo la strada bianca, una delle principali e delle poche in cui possono circolare anche le automobili. “Da negozi e ristoranti fischiano tutto il giorno per attirare l’attenzione dei visitatori. Si è persa l’anima di questo posto”, dice Frangione. “Gli abitanti sono ormai pochi, il resto sono tutti bed & breakfast”.

Chi guadagna davvero La diffusione di Airbnb nelle città italiane è correlata all’evoluzione dei flussi turistici. Quello che succede a Matera ne è un esempio lampante. Dopo l’iscrizione nella lista dell’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità nel 1993 e la sua nomina a capitale europea della cultura per il 2019 , la città ha registrato un picco di visite senza precedenti: 152 per cento in più rispetto a sette anni fa, secondo i dati elaborati dal centro studi turistici di Firenze. Questa crescita ha avuto dei costi sociali e umani.

Airbnb, azienda fondata a San Francisco nel 2008 sull’idea degli affitti peer-to-peer, si è sviluppata in tutto il mondo, con particolare successo anche nel nostro paese. L’Italia nel 2015 era al terzo posto per numero di annunci nel mondo, con 83mila host (utenti della piattaforma che condividono le proprie abitazioni) e 3,6 milioni di visitatori all’anno, secondo i dati resi noti dall’azienda .

“In molte città l’offerta è concentrata dentro e intorno ai centri storici”, commenta Romano. “Ma in altre, come Siena per esempio, abbiamo osservato un aumento dell’offerta al di fuori del centro storico, e a questo aumento è corrisposto un aumento della domanda”.

Matera non è l’unico esempio di centro storico colonizzato dall’azienda. A Firenze, le case del centro storico affittate su Airbnb sono il 18 per cento del totale, mentre nel centro storico di Roma sono l’8 per cento.

“Siamo invasi dai turisti e in parte è una cosa buona”, dice. “Ma si tratta di un turismo mordi e fuggi, che non capisce le potenzialità di questa città”, aggiunge, annunciando con un sorriso l’arrivo di una famiglia che resterà per due settimane, usando Matera come base per visitare i dintorni.

“Affittare la grotta come casa-vacanze è l’unico modo per tenerla in vita”, spiega, aggiungendo che in origine era una cantinetta e che l’umidità l’avrebbe rovinata. L’affitto su Airbnb le frutta circa 3-4mila euro in un anno, e a volte pensa che non ne valga la pena. Anche suo figlio Nando affitta un appartamento ai turisti per periodi brevi. Si è trasferito poco fuori dei Sassi quando è nata la sua seconda figlia.

“La gestione è molto faticosa. Bisogna preparare tutto, fare le pulizie, e poi gli ospiti arrivano e ripartono a tutte le ore”, dice la signora Paolicelli, che sta pensando di lasciare il suo appartamento a una persona che si occupa di più case in affitto, una nuova figura professionale nata con Airbnb.

Il paradosso

Il caso di Chiara Paolicelli mostra bene gli effetti di quello che i ricercatori del Ladest di Siena hanno indicato come il paradosso di Airbnb: l’azienda è diventata uno dei pilastri della sharing economy, ma con il passare del tempo ha finito per generare guadagni sempre meno condivisi e li concentra nelle mani di pochi.

Secondo la ricerca, la fetta maggiore dei ricavi se la aggiudicano pochi superhost, inserzionisti multipli che affittano più appartamenti, oppure mediatori e agenzie immobiliari specializzate. A Firenze, gli host in media guadagnano 5.314 euro all’anno, ma secondo i dati elaborati dai ricercatori uno solo ne ha incassato oltre 700mila. A Milano il divario è ancora più elevato: gli oltre quattromila proprietari di appartamenti messi in affitto guadagnano in media 1.600 euro all’anno, ma uno solo supera il mezzo milione.

La normativa introdotta dal governo come primo tentativo di regolare Airbnb in Italia, impone il pagamento di una cedolare secca del 21 per cento sugli affitti realizzati tramite piattaforme di condivisione. Secondo i tre ricercatori del Ladest, questa tassa potrebbe far aumentare il divario tra gli host: “I piccoli, quelli con un solo annuncio, potrebbero cancellarsi dal sito, perché non lo troverebbero abbastanza vantaggioso”.