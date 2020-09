Le grida dei bambini echeggiano finalmente nella via principale di Cene, in val Seriana. Sei mesi fa in questo piccolo centro a 16 chilometri da Bergamo c’era solo silenzio, interrotto dalle sirene delle ambulanze e dai lenti rintocchi delle campane. Ora le porte del municipio sono spalancate e la coda di persone in attesa è piuttosto lunga. A pochi giorni dalle elezioni comunali gli impiegati dell’ufficio anagrafe sfornano tessere elettorali per rimpiazzare quelle perse o per consegnare le nuove a chi ha compiuto 18 anni.

Nell’attesa, tanti danno uno sguardo alle due liste dei candidati. Sul manifesto in corridoio spiccano i simboli di Insieme per Cene e quello della Lega, che qui l’8 maggio 1990 elesse il suo primo sindaco in Italia.

L’androne è tappezzato di inviti a usare la mascherina e a mantenere il distanziamento. Sulle pareti ci sono gli orari di ricevimento degli assessori. C’è ancora anche quello del sindaco Giorgio Valoti, morto il 13 marzo a causa del nuovo coronavirus. Aveva settant’anni e lo aspettavano altri quattro alla guida dell’amministrazione. La sua morte è il motivo del ritorno alle urne a poco più di un anno dall’ultima volta.

Una storia comune

Nei suoi post su Facebook, pochi giorni prima di morire, Valoti esortava i compaesani a indossare la mascherina e a restare uniti. Poi le cose sono precipitate, così come per tanti altri nella bergamasca. Nelle settimane dell’emergenza che non sembrava finire mai – dal 20 febbraio al 31 marzo – a Cene, dove vivono circa quattromila persone, ne sono morte quaranta. Dieci volte tanto rispetto allo stesso periodo del 2019.

In tutta la provincia i decessi causati dal covid-19 sono stati più di seimila, di cui solo la metà riconosciuti nei report ufficiali. Alzano Lombardo e Nembro, i due comuni simbolo della pandemia bergamasca, sono lontani pochi chilometri. Qualche curva di superstrada, un paio di gallerie a costeggiare il fiume Serio. Tre giorni prima della morte del sindaco Valoti si era chiusa, senza risposte, la discussione sulla possibile zona rossa nel cuore della val Seriana.