“Quando sono venuto a vivere nelle Marche questa zona era considerata la Svizzera italiana, il lavoro non mancava, si viveva benissimo. Se non ti andava bene come ti trattavano in una fabbrica, si faceva presto a cambiare lavoro”. Dario Passeretti è un operaio di 59 anni che si è trasferito a Fabriano da Roma nel 1994. “Ora di quell’Eldorado non è rimasto che il ricordo”, afferma.

Nella capitale, Passeretti faceva il facchino e, dopo un periodo di precariato, era rimasto disoccupato, così, seguendo il suggerimento di un amico, aveva provato a cercare lavoro come operaio in una delle fabbriche di elettrodomestici della cittadina marchigiana, considerata fino agli anni novanta una delle zone metalmeccaniche più ricche d’Europa. “Trovai lavoro in due giorni”, ricorda.

La crisi industriale decennale di uno dei territori meno raccontati dai mezzi d’informazione italiani è una delle cause del malessere che alle elezioni regionali del 20-21 settembre potrebbe portare alla vittoria della destra, in una regione governata per 27 anni dal centrosinistra. Secondo i sondaggi, infatti, il candidato di Fratelli d’Italia Francesco Acquaroli, appoggiato da tutto il centrodestra, è in netto vantaggio sul candidato del Partito democratico, il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. La destra sembra essere particolarmente forte nelle aree più colpite dal terremoto del 2016 e dalla crisi economica, come la provincia di Macerata, quella di Fermo e di Ascoli Piceno.

Alle elezioni europee del 2019 la Lega di Matteo Salvini era già diventata il primo partito della regione con il 38 per cento dei consensi. A Fabriano, amministrata dai cinquestelle dal 2017, il partito di Salvini aveva ottenuto nel 2019 il 35,5 per cento dei voti e Fratelli d’Italia il 5,8 per cento, ma in alcune aree come la provincia di Macerata era arrivata a raccogliere il 41 per cento dei consensi.

Disoccupazione e spopolamento

Per quindici anni Passeretti ha lavorato in una catena di montaggio alla Ardo di Antonio Merloni, un’azienda che produceva lavatrici ed asciugatrici. Guadagnava circa 1.300 euro al mese e aveva un contratto a tempo indeterminato. “L’unico problema che avevamo era come spendere i soldi”, racconta l’operaio. Poi nel 2005 l’azienda, che contava quattromila dipendenti in diversi stabilimenti in tutta Europa, ha cominciato a dare i primi segnali di crisi.

“Non era più competitiva sul mercato internazionale e cominciò a produrre in perdita, accumulando debiti”, continua l’operaio. Nel 2008 l’azienda, a conduzione familiare, fu travolta dalla crisi economica, costretta a chiudere alcuni stabilimenti e ad avviare un procedimento di amministrazione straordinaria, perché aveva contratto debiti per 543,3 milioni di euro.

“Una mattina siamo andati in fabbrica e abbiamo trovato i cancelli chiusi”, continua l’operaio. Dopo tre anni di commissariamento, l’azienda fu rilevata nel 2011 da un imprenditore locale, Giovanni Porcarelli, che assorbì 700 lavoratori della ex Merloni e acquisì tre stabilimenti tra Marche e Umbria. Ma le traversie dell’azienda non finirono, le banche infatti contestarono l’acquisto da parte di Porcarelli e portarono il caso in tribunale. Dopo un lungo iter giudiziario, la cassazione confermò la legittimità dell’acquisto, ma il destino della fabbrica era ormai segnato.

La crisi sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus ha aggravato la situazione e ad agosto l’imprenditore marchigiano ha cambiato il nome all’azienda, diventata Indelfab, e ha annunciato il licenziamento per tutti i 584 lavoratori. Per Passeretti e i suoi colleghi è stata una doccia fredda: “La maggior parte di noi ha vissuto negli ultimi anni con la cassa integrazione, siamo tutti iscritti alle agenzie interinali e in cerca di nuovi lavori, ma da queste parti il lavoro non si trova più come un tempo e abbiamo tutti più di 55 anni”, spiega Passeretti.