Il segreto di Rebecca

Porto di Los Angeles, 23 ottobre 2011. Alla piscina Pippo, sul ponte 9 della Disney Wonder, si festeggia l’inizio della crociera Adventures away. “Addio stress!”, grida il direttore della crociera. “Benvenuta vacanza!”. La sirena della nave intona When you wish upon a star annunciando che stiamo per salpare per il Messico. Una trovata d’effetto. La nave ha appena vinto il premio Condé Nast Traveller 2010 per l’equipaggio e il servizio.

Dal ponte 10 guardo la folla degli ospiti e dell’equipaggio sotto di me. A bordo questa settimana ci sono 2.455 passeggeri e mille dipendenti. Dall’alto riconosco gli animatori delle attività per ragazzi, in maglietta gialla e pantaloni blu. Si occupano dei bambini all’Oceaneers’ Club, sul ponte 5.

Nessuno ne parla, ma molti a bordo sanno che qualche mese fa su questa rotta è successo qualcosa di terribile – tra Puerto Vallarta e Cabo San Lucas. Alle 5.45 di mattina del 22 marzo una telecamera a circuito chiuso ha registrato le immagini di una ragazza che parlava al telefono, nella zona riservata al personale. Si chiamava Rebecca Coriam. Aveva 24 anni, veniva da Chester, in Gran Bretagna, e si era appena laureata in scienza dello sport all’università di Exeter. Da nove mesi lavorava a bordo come animatrice delle attività per ragazzi, e a quanto pare le piaceva molto. Ma al telefono sembrava sconvolta.

Scomparsa nel nulla

“Si vede un ragazzino che si avvicina e le chiede se sta bene”, mi ha detto Mike, il padre di Rebecca, quando l’ho incontrato nella casa di famiglia a Chester. “Lei risponde: ‘Sì, tutto bene’. Poi riattacca e si gira. S’infila le mani nelle tasche posteriori dei pantaloni, come faceva sempre. Poi le porta alla testa e si tira indietro i capelli”. Mike ha fatto il gesto: sembrava normale. “E poi si allontana”.

Quella è l’ultima volta che è stata vista. È scomparsa nel nulla.

Non vedendola arrivare al lavoro quella mattina, i colleghi l’hanno chiamata con gli altoparlanti interni. Hanno perlustrato la nave e avvertito la guardia costiera messicana, che ha scandagliato le acque senza successo. Da allora è passato quasi un anno e mezzo.

“Ogni volta che chiamiamo per avere notizie ci sentiamo rispondere ‘C’è un’indagine in corso’”, mi ha detto Mike. “Abbiamo provato a inviare email, a ricordare quello che stiamo passando”. Si interrompe. “Ma niente. Otteniamo solo un ‘C’è un’indagine in corso’”.

Mike e sua moglie Ann hanno creato il sito “Help us to find Rebecca” (aiutateci a trovare Rebecca, rebecca-coriam.com) e organizzato eventi per raccogliere fondi. Quando sono andato a trovarli avevano la casa piena di premi per una riffa: scatole di cioccolatini, giochi da tavolo e pupazzi di peluche donati da sostenitori. Ci sono giorni che riescono a tirare avanti. Altre volte non sanno più dove sbattere la testa, mi ha detto Mike.

Mi hanno spiegato che le indagini sulla sparizione di Rebecca sono state affidate a un solo agente. È arrivato in aereo da Nassau, nelle Bahamas, a 1.500 miglia di distanza: un solo uomo incaricato di condurre un’indagine forense e interrogare tremila persone. È toccato a lui perché la nave era registrata alle Bahamas per ragioni fiscali. Nessuno ha giudicato rilevante il fatto che quando non era in viaggio la nave era di base a Los Angeles, che la sede centrale della compagnia si trova in Gran Bretagna, che Rebecca era britannica e che la sua scomparsa era avvenuta in acque internazionali tra gli Stati Uniti e il Messico (funziona ancora così per i passeggeri europei, ma dal 2010 una legge stabilisce che se un cittadino statunitense scompare su una nave da crociera l’autorità competente è l’Fbi).

Mike e Ann hanno incontrato l’agente delle Bahamas una sola volta. Sono volati a Los Angeles il 25 marzo per aspettare la nave al rientro in porto. Quelli della Disney gli hanno mostrato le immagini delle videocamere del circuito chiuso e presentato il poliziotto.

Mike ricorda bene quel momento. “Gli ho chiesto: ‘Ora tornerà a bordo della nave?’. E lui ha risposto: ‘No, torno alle Bahamas’. Ho pensato: un momento, ma sei arrivato sulla nave solo venerdì!’. È rimasto a bordo solo il sabato. I passeggeri non sono mai stati interrogati”.

“Nessuno?”, ho chiesto.

“No. E neanche molti componenti dell’equipaggio”, ha aggiunto Ann.