Al Giambellino c’è chi specula e chi lotta per la casa

Al Giambellino c’è un’emergenza abitativa che fatica a trovare ascolto. Eppure, la crisi che coinvolge il quartiere nella periferia sudovest di Milano e le proposte per affrontarla sono una spia di quello che succede in molte periferie italiane.

Ecco, in breve, come stanno le cose: qui migliaia di persone sono in graduatoria per avere accesso alle case popolari, ma queste abitazioni non vengono assegnate. Su 2.667 alloggi, più di 900 sono vuoti. Circa la metà è stata occupata. Per tutta risposta, la scorsa estate la regione Lombardia, guidata da Attilio Fontana della Lega, ha chiesto l’intervento dell’esercito.

Al Giambellino vivono più di cinquantamila persone. Secondo l’ultimo censimento del comune, una su due non è proprietaria del posto in cui vive, mentre il 25,7 per cento degli abitanti è straniero. Questi sono alcuni numeri che riguardano il quartiere, ma i numeri non bastano a raccontare la realtà. Bisogna andarci.

Per le strade

Quello che ci si trova spesso davanti sono cancelli chiusi e palazzi con porte e finestre sprangate. Gli edifici cadono a pezzi. La manutenzione spetterebbe all’ente regionale Azienda lombarda edilizia residenziale Milano (Aler), ma non sembra in cima alle sue priorità.

Il fatto è che dal 2009 i suoi bilanci sono andati sempre peggio, il contributo pubblico è diminuito e molte famiglie, a causa della crisi, non sono più riuscite a pagare gli affitti. Il rosso nei conti è stato poi alimentato da sprechi e fondi mai usati ed è diventato così grande che nel 2013 la regione ha deciso di commissariare l’Aler. Gli effetti si vedono sulle facciate dei palazzi di cui si dovrebbe occupare.