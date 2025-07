Ogni lunedì mattina gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell’università Statale di Milano entrano nel carcere di San Vittore. Si sistemano in una stanzetta e lì assistono a un fitto via vai di detenuti stranieri. C’è chi chiede informazioni sullo stato del proprio permesso di soggiorno, chi cerca sostegno burocratico per farsi prendere in cura dal servizio per le dipendenze (Serd), chi si è perso nel labirinto di certificati necessari per fare una telefonata e chi vuole capire perché è finito in carcere.

La Clinica legale dell’università Statale è un piccolo salvagente per i tanti stranieri finiti nel carcere di San Vittore. “Ci occupiamo del diritto dell’immigrazione e di quello che può servire a queste persone per soddisfare i loro bisogni”, spiega Angela Della Bella, coordinatrice del progetto. “Più di due terzi dei detenuti di San Vittore sono di origine straniera, molti sono giovanissimi e con grandi fragilità. Facciamo il possibile per dargli una mano, anche se è difficile intercettare tutti”.

Lunedì 23 giugno i collaboratori della Clinica legale stavano facendo le loro consuete consulenze nell’istituto penitenziario. “A un certo punto abbiamo visto passare alcuni operatori sanitari, portavano via un ragazzo che aveva tentato il suicidio al piano superiore”, racconta Della Bella. Said Talazouga, 22 anni, è morto poco dopo in ospedale. Di origine marocchina, con problemi di tossicodipendenza e disturbi psichici, durante la reclusione non era mai riuscito a parlare al telefono con la famiglia. Il suo profilo e i suoi problemi riassumono la situazione nel carcere di San Vittore. Specchio a sua volta delle storture del sistema penitenziario italiano.