Viaggio nella provincia assediata dalle discariche

Ecco le due discariche della Valseco, di cui una in attività, con quasi tre milioni di metri cubi di rifiuti pericolosi. Più in là il buco della Ecoeternit, una vecchia cava di ghiaia pavimentata con l’argilla, autorizzata a raccogliere quasi un milione di metri cubi di cemento-amianto. Dietro ci sono la collina della Pulimetal e i suoi due milioni di metri cubi di rifiuti pericolosi e tossico-nocivi ora ricoperti d’erba, con i camini di sfiato a distanze regolari. Sul lato opposto, una successione di camion si dirige verso la discarica Edilquattro del gruppo Bernardelli, dove si trovano quasi 900mila metri cubi di rifiuti. Accanto alla Ecoeternit c’è la Gedit, anche questa attiva, con un milione di metri cubi di rifiuti pericolosi, inclusi fanghi e liquami. E ancora: l’enorme buco dell’ennesima cava dismessa, acquistata dalla ditta Padana green, che ha chiesto l’autorizzazione per farne una discarica per oltre un milione di metri cubi di rifiuti pericolosi e non, amianto incluso. Una accanto all’altra, colline e voragini, milioni di metri cubi di rifiuti in sei chilometri quadrati.

“Vediamo arrivare fino a 250 camion al giorno diretti a cave e discariche”, continua Rosa, uno dei volti più noti dei comitati che si battono contro le discariche. Siamo al centro della brughiera di Montichiari, una piana ondulata e verde punteggiata da collinette e da buchi. Le colline a ben vedere sono montagnole squadrate, parallelepipedi coperti d’erba o magari da teloni verdastri: tutti siti ormai colmi. Poi ci sono i buchi, cioè le discariche attive. A pochissima distanza dalla frazione Vighizzolo, in un comprensorio di due chilometri per tre, c’è la massima concentrazione.

Il traffico comincia di buon’ora. Traffico pesante. “Alle sei, le sette del mattino ci sono file di camion in coda per raggiungere le discariche”, dice Luigi Rosa, che vive a Vighizzolo, frazione di Montichiari, piccolo comune a sudest di Brescia, 23mila abitanti e 21 discariche di rifiuti. Cinque impianti attivi, altrettanti dismessi e undici vecchi siti illegali: in pochi chilometri quadrati sono accumulati più di 12 milioni di metri cubi di rifiuti industriali, ceneri e fanghi di depurazione, lastre di eternit, materiali di scarto d’ogni sorta. Roba che va sotto il nome di rifiuti speciali , pericolosi e non.

A Vighizzolo gli animi sono ormai esasperati. “Spesso sentiamo zaffate maleodoranti”, spiega, in cui si mescolano odore di marcio e di bitume: gli abitanti lo denunciano da tempo, anche se è difficile misurare gli odori. È in questa piccola frazione di duemila abitanti che lo scorso 17 ottobre gli alunni della scuola elementare sono finiti all’ospedale.

Anche perché a volte i rifiuti prendono fuoco, come è successo il 24 maggio nella discarica Faeco di Bedizzole. Un bacino contenente car fluff, la parte non metallica delle macchine rottamate, si è incendiato ( per autocombustione, secondo le prime notizie ), provocando una colonna di fumo nero e acre. “È il terzo incendio in sei mesi nel raggio di pochi chilometri”, dice Rosa.

“L’istruttoria sull’incidente di ottobre è chiusa”, mi dice Maria Chiara Soldini, assessora all’ambiente del comune di Montichiari. “L’azienda sanitaria locale e l’Arpa indicano varie cause plausibili, io credo che ci sia stata una combinazione di fattori: reflui, biogas, gli impianti che lavoravano al massimo, la strada che stavano asfaltando davanti alla scuola. Nessuno però si prende la responsabilità di indicare una causa precisa”. E questo non rassicura i cittadini, al contrario. “Da allora qui si vive con la paura”, dice Rosa, “ci chiediamo cosa stiamo respirando”.

Il monossido di carbonio è del tutto inodore: dunque le sostanze maleodoranti non sono la causa dell’intossicazione. Sta di fatto che sei mesi dopo nessuno ha ancora detto agli abitanti di Vighizzolo cos’è successo. L’indagine sui “fenomeni odorigeni” è in corso, si legge sul sito del comune .

Ai genitori è stato poi detto che i bambini avevano valori alti di carbossiemoglobina nel sangue, ovvero erano intossicati da monossido di carbonio. Ma il motivo non è chiaro: in quei giorni le ispezioni dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) non hanno potuto stabilire la fonte delle esalazioni – nei verbali delle ispezioni sono definite “molestie olfattive”.

Vighizzolo di Montichiari, con la sua straordinaria densità di discariche, con il via vai dei camion e le esalazioni pestifere, si sente assediata. Ma non è un caso isolato, anche se estremo. Non lontano, il comune di Calcinato “ospita” una densità di rifiuti quasi altrettanto impressionante. E così pure Castenedolo, Ghedi, e anche le vicine Buffalora e San Polo, frazioni di Brescia. È come se la provincia di Brescia, capitale del tondino, nota per la metallurgia e l’acciaio (oltre che per le fabbriche d’armi della val Trompia), si fosse ritagliata un’altra specializzazione, quella dello smaltimento dei rifiuti.

In questa provincia lombarda finiscono rifiuti speciali di tutte le tipologie, pericolosi e non: reflui, scarti e rottami da trattare, inertizzare, fondere, o più spesso seppellire in discarica. Oppure bruciare: si trova a Brescia l’inceneritore più grande d’Italia, costruito nel 1992 per smaltire 290mila tonnellate di rifiuti all’anno e arrivato a bruciarne fino a 800mila (oggi si attesta sulle 600mila tonnellate annue).

Si chiama “termoutilizzatore”, perché usa i rifiuti per produrre calore ed energia (il 70 per cento delle abitazioni e degli uffici di Brescia è servito dal teleriscaldamento), ma è pur sempre un impianto che brucia, oltre a rifiuti solidi urbani non differenziati, anche rifiuti speciali non pericolosi provenienti da tutta la Lombardia e dal resto del paese.