Un viaggio tra i senegalesi in Sardegna per superare pregiudizi e romanticismo

Comincio questo breve viaggio nella comunità senegalese a Cagliari partendo da alcuni dati, due pregiudizi e due idee romantiche.

I dati dicono che in Sardegna i senegalesi sono la terza comunità di cittadini stranieri residenti: 4.211 persone (al 1 gennaio 2016, dati Istat), che vivono soprattutto nelle province di Cagliari e Sassari. Da questa cifra, restano fuori i non residenti arrivati negli ultimi anni. Le donne sono solo 614, quella senegalese è infatti un’emigrazione prevalentemente maschile.

Sono, fra tutti gli stranieri, i più visibili. Alcuni lavorano come pastori o in campagna, a giorronnada, si dice qui, cioè a giornata, o a stagione. Ce ne sono pochi, di questi lavori, sono duri, ma per fortuna chi li svolge non deve fare i conti con il caporalato, che in Sardegna è sostanzialmente inesistente. La maggioranza lavora come venditore ambulante, regolare o irregolare, negli spazi pubblici, quelli condivisi: le spiagge, ma anche il centro delle città, i parcheggi e le aree di sosta fuori dei supermercati, dove, oltre a offrirsi di trovare il parcheggio libero e andare a prendere il biglietto al posto tuo, vendono ombrelli, parasole, accendini e fazzoletti.

Pregiudizi e romanticismo

Questi sono i pregiudizi: che i senegalesi siano “portati” per fare gli ambulanti, visto che dopo vent’anni di percorso migratorio continuano a fare lo stesso lavoro, o che, più semplicemente, non abbiano voglia di lavorare davvero.

Una ricerca dell’antropologo Gaspare Messana condotta a Cagliari nel 2014 mette in luce tutti gli aspetti del loro lavoro, la fatica di quelle ore sotto il sole, sotto la pioggia, i no infastiditi e gli aspetti legati ai rapporti con la cittadinanza. Che sono conflittuali, a volte, ma spesso diventano dei veri rapporti di amicizia e fiducia.

Issa è un venditore regolare, da quindici anni ha il suo posto fisso davanti al parcheggio di un supermercato. La mattina va a correre per due ore, dal quartiere Santa Gilla al litorale Su Siccu e ritorno, poi comincia la sua giornata lavorativa. Arriva con un’Ape cross, che qui si chiama Apixedda e Apixedda la chiama anche lui, carica di lenzuola e tovaglie, dentro la quale sembra un gigante, e sistema tutto per bene sul piazzale. Vado a parlarci con mia cugina Martina, che per anni ha lavorato in quel supermercato come cassiera. Dopo gli abbracci fra loro, che non si vedevano da molto tempo, mi racconta un po’ di lui, anche se si interrompe continuamente per salutare i clienti del supermercato: “Come sta signor Giovanni?”, “E sua madre, signora Gina, si è ripresa?”, “È nato il bambino di sua nipote Lucia?”.

In via Santa Margherita i ragazzi che fanno i “parcheggiatori” hanno l’aria più stanca, meno positiva. Alla spiaggia del Poetto chiedo a un uomo che mi mostra anelli e bracciali come vanno le cose, “Aicci aicci”, mi risponde, che vuol dire così così.

La prima idea romantica è che la collettività senegalese sia più integrata di altre, che i suoi componenti siano cioè più inseriti nelle dinamiche socioculturali cittadine. La seconda è che scelgano la Sardegna come terra in cui migliorare la propria qualità della vita perché qui si sentono a casa e perché i sardi sono ospitali.

Issa è una conferma? Sono una conferma i venditori ambulanti con cui mi capita di parlare per le strade di Roma, che mi dicono: “Ah, la Sardegna! Ci vado tutte le estati, si sta benissimo”. Sono ragazzi che vivono a Torpignattara e al Pigneto, arrivano dal Bangladesh ma soprattutto dal Senegal. Vengono tutte le estati in Sardegna a fare la stagione nelle spiagge. Hanno, sull’isola, amici e parenti che possono accoglierli e aiutarli.

Mamadou e Cagliari

Per cercare di capire come stanno le cose parto da quello che conosco meglio, cioè da Cagliari e da Mamadou Mbengas. Mamadou lo conosco da qualche anno perché è molto attivo nella vita culturale cittadina: scrittore (Kumba con madre e Kumba senza madre, Edizioni Multilingue 2016), narratore di fiabe ai bambini e alle bambine, attore, mediatore culturale. Ci incontriamo a Marina, quartiere del centro storico, popolare ma anche turistico, trattorie sarde e botteghe bangladesi.

Mamadou fa parte della prima ondata migratoria arrivata dal Senegal, quella degli anni ottanta e novanta – “sono della prima Repubblica”, dice ridendo. È cresciuto a Dakar, dove, figlio di un operaio, ha potuto studiare e poi trovare un lavoro. A 27 anni gli è capitata un’occasione per venire in Europa, in Svizzera e “siccome è sempre stato un sogno, per me e per tutti noi giovani africani, quello di andare in Europa per poter migliorare le condizioni di vita, sono partito”.