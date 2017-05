Tibex, sardex e le altre monete alternative che hanno sempre più successo in Italia

Un ristoratore siciliano a Roma, un imprenditore che fa sistemi antincendio, una consulente d’azienda, un pasticciere, uno che fa formazione professionale, una giovane pubblicitaria, un ottico… metti una sera a cena con un gruppo di persone che mai avrebbero pensato di trovarsi insieme, per piacere o per affari. E che adesso hanno in comune una moneta che non c’è: a Roma si chiama tibex, e cerca di emulare le gesta del più famoso sardex, l’enfant prodige delle monete complementari.

Cresciuto a ritmi mirabolanti negli anni in cui tutto scendeva, nel mondo e soprattutto nella Sardegna deindustrializzata. Entrato anche in qualche comune e nei bilanci di gruppi importanti, e negli appunti degli studenti di economia politica dei nuovi media alla London school of economics. Oggetto del desiderio dei no euro, del dileggio di chi ci vede una nostalgia del baratto, dell’interesse (finora solo dichiarato) di qualche amministratore grillino, il sardex e tutto il mondo delle monete complementari sono quasi sempre considerati come una curiosità o un’utopia; raramente come una realtà economica, piccola e locale ma in crescita.

Lo sbarco a Roma

Di sistemi antincendio capita di installarne uno all’anno, massimo due. Ma la manutenzione è continua, le regole da rispettare tante e dunque il lavoro non dovrebbe mancare. Questo si sono detti i fratelli Cecchini, imprenditori nel settore. Vivono a Civita Castellana, il loro lavoro gravita su Roma e tutta la provincia. Alla cena dei soci Tibex, David Cecchini ha un sorriso che prende tutta la faccia, e non solo per la qualità dell’amatriciana. “Da quando lavoriamo col tibex abbiamo svoltato. Il problema non era il lavoro, ma i pagamenti, la continuità, e la liquidità”. Il tibex è la moneta complementare nata nel Lazio da due anni. Ha le stesse caratteristiche del sardex e di tutto il circuito di credito commerciale che piano piano si sta allargando in Italia, prendendo un nome diverso in ogni regione: una moneta virtuale, cioè che non esiste come carta ma come unità di conto e pagamento su una piattaforma digitale; vale un euro, ma non si può cambiare con l’euro; serve per comprare e vendere all’interno del circuito; non dà interessi; e non si accumula: va spesa, in un arco di tempo concordato.

“È un circuito di mutuo credito, non un baratto”, hanno scritto sulla rivista online del Mulino Laura Sartori e Paolo Dini, in seguito all’improvvisa fiammata di attenzione (e polemiche) sollevata dall’annuncio di Virginia Raggi, in seguito alla sua vittoria al primo turno a Roma, di stare “studiando” le monete complementari.

Dopo sei mesi e un primo contatto, ai vertici dell’azienda tibex.net non è pervenuta alcuna proposta o invito dal comune di Roma. Però intanto il circuito è cresciuto: nel 2016 è arrivato a far girare 2,1 milioni di tibex, erano stati 1,2 milioni nel 2015. E nell’ultimo anno tra i circa 300 soci sono state transate in tibex più di 1.500 operazioni. Al confronto, il “vecchio” sardex (anno di nascita 2009) è un gigante: 140 milioni transati in quattro anni, 300mila operazioni, 3.500 iscritti.

Per questo i neofiti protagonisti dello sbarco a Roma si sentono a metà tra gli startupper e i missionari; e accettano volentieri, nel corso della cena tibex-centrica (si paga in tibex, in un ristorante del circuito tibex, e tutto l’incasso andrà a finanziare donazioni in cibo pagato con tibex per la Comunità di Sant’Egidio), di raccontare concretamente come funziona la moneta che non c’è.