Sono un maschio etero di 35 anni, fidanzato ufficialmente con la ragazza con cui sto da otto. La nostra vita sessuale va bene, ma spesso lei non si fa leccare né toccare con le dita. Quando me lo permette, il sesso orale le piace e raggiunge l’orgasmo facilmente. Ma le sue funzioni cerebrali superiori le mettono i bastoni fra le ruote, perché ha interiorizzato il rapporto malsano che la nostra società ha con l’aspetto fisico. Ha detto che quando “le ficco il naso laggiù” è come se “ficcassi la testa nel gabinetto”. Ogni volta che faccio una battuta spinta sul fatto di leccargliela, reagisce con un “bleah” che ammazza l’atmosfera. Poi però dice che se me lo lasciasse fare le piacerebbe. Io non ne vengo a capo! Quando facciamo sesso taglia sempre corto con i preliminari per andare dritto alla penetrazione. Siccome a quel punto la vagina non è ancora del tutto eccitata e umida usiamo il lubrificante, e io vengo molto prima di lei. Durante il rapporto prova piacere e geme, ma del suo orgasmo non le importa granché. A me però sì, e mi manca vederla venire! Mi piacerebbe aiutarla a superare i suoi problemi con il corpo, ma quando “uso le parole”, come dici tu, si sente incalzata e non riesce a rilassarsi. Non so bene che fare. Aiutami, ti prego!

–Loves Inhibited Carnal Killjoy

Potresti optare per un gesto grandioso, romantico e un po’ folle, LICK: pulisci per bene il gabinetto e ci ficchi dentro la testa per sottolineare che la differenza la fa la pulizia, e siccome la vagina è un organo che si pulisce da solo e la tua fidanzata si fa la doccia (per cui ha le labbra, il clitoride, il perineo e l’ano puliti), tu puoi tranquillamente ficcarci il naso.

Oppure puoi usare le parole, LICK, ma non quando state per fare sesso. Fallo in un momento neutro (un momento in cui non potete fare sesso), per non darle l’impressione che affrontare l’argomento sia un modo per passare ai fatti. Innanzitutto chiedile se quando ti ha permesso di leccargliela le è piaciuto (ricorda: il fatto che abbia raggiunto l’orgasmo non dimostra che le è piaciuto. L’orgasmo è una reazione fisiologica; il piacere è un misto di reazioni psicologiche e fisiologiche).

Se quando riesce a farsela leccare prova piacere, cerca di capire se in quei casi c’è qualcosa di diverso. Si era appena fatta la doccia? Era brilla o magari un po’ fatta? Ti sei infilato là sotto senza chiedere, e quindi senza dar modo alle sue funzioni cerebrali superiori/inibizioni di attivarsi? (Nota bene: in caso di nuovi partner o nuove pratiche, bisogna sempre chiedere). Se riesci a capire cos’è che ha funzionato e perché – fresca di doccia, un po’ fatta, niente domande – non dovrai infilare la testa nel gabinetto a titolo dimostrativo.