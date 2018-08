Questione di gusti

Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Sono gay e sto con un ragazzo da dieci mesi. Nel complesso lui è un gran bel tipo, e in generale direi che entrambi vogliamo che la storia funzioni. Ho però qualche difficoltà con il suo giro di amicizie e altre scelte di vita. Ha quasi solo amiche donne, e tutte eterosessuali. Io ho sempre e solo avuto amici gay, per cui lo trovo strano. Non ho nulla contro le donne, però non ne frequento, e lo stesso vale per la maggior parte dei miei amici. Il mio ragazzo organizza cene con le sue amiche etero quasi tutte le settimane, e io sopporto facendo grandi sorrisi. Sono sempre ex colleghe, per cui parlano solo dei vecchi tempi, o di argomenti da etero come i figli. Una noia mortale. I miei amici lui li ha conosciuti, qualcuno gli sta simpatico e qualcuno no. È abbastanza evidente che rapportarsi con altri gay lo mette a disagio. Non sembra avere la minima nozione di storia o di cultura gay. Tanto per dirne una, ha una forte avversione per le drag queen, e nei bar gay non ci mette piede. C’è in particolare una sua amica per la quale cucina tutti i venerdì sera. È un appuntamento fisso che hanno loro, e solo a volte lui accetta di spostarlo per fare qualcosa solo con me. Adesso sta programmando una settimana di vacanza con questa. La prima volta che me l’ha accennato, lo ha fatto chiedendomi se mi andava una settimana di campeggio. Gli ho detto di no perché il campeggio non mi piace. In men che non si dica, lui ha preso e si è organizzato con lei. Sono quasi certo che avessero già organizzato tutto quanto, e secondo me lui non voleva davvero che andassi. A me sembra STRANO volersi fare un settimana di campeggio con una vecchia signora. E non è l’unica sua stranezza: per esempio frequenta una bizzarra chiesa new age, cosa del tutto in contrasto con le mie posizioni fortemente antireligiose. Una volta mi ha chiesto di accompagnarlo; io ci sono andato e mi sono sentito ESTREMAMENTE a disagio. Il fatto che non mi sia piaciuto è diventato un problema a quanto pare insormontabile. Dice che non lo “sostengo”. Mi serve un consiglio su come superare il forte rifiuto che le sue stranezze mi suscitano. Come posso evitare che le differenze tra noi distruggano completamente il rapporto?

– Hopelessly Odd Man Out

Le differenze non devono per forza distruggere un rapporto. Possono anzi arricchirlo e contribuire alla sua tenuta. Ma perché sortiscano quest’effetto, HOMO, bisogna che entrambi i partner apprezzino le differenze dell’altro. Tu non dai l’idea di apprezzarle: sembri proprio disprezzarle. E questo è un problema.

Secondo il dottor John Gottman del Gottam institute (un istituto di ricerca che si occupa di studiare e rafforzare i matrimoni e altri tipi di relazioni interpersonali) – il quale si dice in grado di prevedere con esattezza un divorzio nel 90 per cento dei casi – il disprezzo è il principale indicatore del futuro fallimento di una relazione. “Quando in una relazione il disprezzo comincia a prendere il sopravvento, tende a far dimenticare del tutto i tratti positivi del partner”, scrive in Why marriages succeed or fail (Perché i matrimoni funzionano o falliscono). Il disprezzo, sostiene Gottam, distrugge qualsiasi legame tenga unita la coppia.