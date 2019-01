Falsi centimetri

–Need Objectivity, Savage, Please Help!

Sono un uomo di mezz’età che frequenta un ragazzo più giovane. Cercava un daddy attivo e dominante e l’ho accontentato con piacere. Il sesso è strepitoso, e ci intendiamo anche sul piano personale. Un paio di giorni fa, lui di colpo mi ha detto che vuole provare la small penis humiliation (sph), l’umiliazione del pene piccolo. Sono rimasto spiazzato. Non dalla richiesta in sé, ma dal fatto che lui non ha il pene piccolo! Non sarà enorme, ma è come minimo nella media. E poi è largo! Io non sono superdotato, per cui non è nemmeno che sembri piccolo al confronto. Sarà due o tre centimetri in meno. Gliel’ho fatto notare, e mi ha risposto che cercavo solo di consolarlo perché ce l’ha piccolo! Che mi sentivo superiore a lui. Poi ha troncato la conversazione dicendo che era chiaro che la questione mi metteva a disagio. Sinceramente mi mette a disagio, è vero. Non ce la faccio a parlargli di quant’è piccolo il suo uccello mentre penso che realtà se mi scopasse con quel coso mi farebbe male. Ma quel che più mi preoccupa è che la sph possa alimentare una qualche dismorfia corporea. La reazione che ha avuto quando gli ho detto che non aveva il pene piccolo mi ha messo in allarme: ha chiarito che non si tratta di una semplice fantasia. Non è che lui vuole essere trattato come se ce l’avesse piccolo. Pensa di avercelo piccolo per davvero. Che differenza c’è tra questo e dire a un fidanzato magrissimo che è grasso come un maiale? A me lui piace molto, e penso che insieme abbiamo del potenziale. Vorrei andargli incontro, ma non se il prezzo è la sua salute mentale.

“Il ragazzo ha espresso il desiderio di inscenare una situazione precisa: non ha chiesto una verifica sulle dimensioni del suo uccello”, risponde il dottor Reece Malone, terapista sessuale abilitato, e con un dottorato in sessualità umana. “La sua delusione è comprensibile, specie se sperava che la richiesta fosse accolta con entusiasmo e condivisa eccitazione”.

È probabile che all’idea di proporti la sph lui fosse agitato, NOSPH, e la sua reazione alla tua reazione – accusarti di trattarlo con superiorità, troncare l’argomento in quel modo – è probabilmente motivata dalla vergogna. Non da quella per le dimensioni del suo uccello, ma dalla vergogna di avere quel tipo di fantasia. Di altre fantasie ti aveva parlato apertamente da subito, perché evidentemente non lo facevano sentire vulnerabile come questa. La sph l’ha tenuta da parte finché non ha sentito di potersi fidare. E quando infine ha trovato il coraggio di dirti che cosa lo eccita di più, tu hai reagito contestandogli un uccello non abbastanza piccolo per candidarsi alla sph.

“Credo sia importante che NOSPH ripercorra la conversazione per capire se la sua reazione può averlo fatto vergognare”, dice il dottor Malone. “NOSPH è gentile a preoccuparsi”, prosegue il dottor Malone, “ma non è indispensabile avere l’uccello piccolo per inscenare una situazione di sph. La cosa divertente ed eccitante è immergersi completamente nel proprio ruolo. Non sarebbe in effetti diverso se un fidanzato molto magro volesse giocare col suo daddy a farsi dire ‘sei grasso come un maiale’ perché lo eccita e lo diverte”.

Intendiamoci: se avesse trascorsi di bulimia, dirgli che è “grasso come un maiale” potrebbe fare dei danni; così come, se avesse trascorsi di vigoressia, potrebbe dargli dello “stronzo rinsecchito”. Può essere che il tuo ragazzo abbia un’idea distorta – quasi certamente dal porno – delle dimensioni medie di un cazzo, ma se tanto mi dà tanto è uno che, come milioni di altre persone, ha erotizzato le proprie ansie e insicurezze. Finché non comincia a pensare di ingrandirsi il cazzo con metodi pericolosi o stupidi (per esempio facendosi iniettare il silicone nei genitali, cosa per cui a Seattle l’anno scorso un uomo gay è morto) puoi dedicarti alla sph senza fargli del male.

“Ma NOSPH dovrebbe fargli altre domande e instaurare con lui un dialogo su come desidera che si svolga la situazione, e se e come vuole che modifichi le loro dinamiche sessuali consuete”, spiega il dottor Malone. “È anche giusto che NOSPH esprima il suo timore di alimentare una dismorfia corporea. E ha comunque il diritto di fissare dei limiti o rifiutare una certa situazione in toto”.

Assolutamente! Limiti e regole non sono riservati a sottomessi, passivi e schiavi. Anche i dominatori, gli attivi, i padroni e le padrone possono fissarne e stabilirne a piacimento. Se una cosa proprio non ti va, nessuno può obbligarti a farla. Ma il pensiero di farla sarebbe meno complicato, NOSPH, se tenessi a mente che puoi prima deriderlo per l’uccello minuscolo (durante il gioco sessuale), e poi rassicurarlo sulle sue dimensioni (durante l’aftercare, ovvero le coccole e il riposo successivi).

Se per farsi umiliare come desidera, il tuo ragazzo non sente di dover vincere una diatriba su quant’è piccolo il suo uccello, può darsi che arrivi ad ammettere – o sia finalmente pronto ad accettare – il fatto che tanto piccolo in fondo non ce l’ha.

Il dottor Reece Malone è il creatore di Last Longer in Bed: 6 Steps to Master Premature Ejaculation. Per sapere di più di lui e sul suo lavoro: reecemalone.com