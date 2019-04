Sadico, ma solo con chi me lo chiede

Quando io e la mia ragazza ci siamo messi insieme le ho chiesto se avesse avuto altri fidanzati, e lei mi ha risposto che non aveva ancora incontrato quello giusto. Dopo nove anni in coppia ho scoperto che un fidanzato lo aveva avuto, e sono andato a guardare nelle sue email. Ho così scoperto che ha avuto una storia di tre anni con il suo capo, sposato. Mi ha lasciato perché avevo frugato nelle sue cose e la stavo giudicando. Io dico che ha mentito, ma secondo lei non sono affari miei. Non stiamo più insieme da cinque mesi. Mi ha cercato, ma io non riesco a superare la rabbia e il disgusto all’idea che abbia fatto l’amante. Sono una brutta persona?

Sì.

“Non aver ancora incontrato quello giusto” ≠ “Non aver mai incontrato nessuno”.

Quasi tutti hanno fatto qualcosa/si sono fatti qualcuno di cui si pentono, anche se è possibile che la tua ex non sia pentita di essersi fatta il suo capo per tre anni, SAAD, così com’è possibile che non abbia niente di cui pentirsi. C’è chi tradisce per motivi validi. A volte abbandonare la moglie/il marito e/o distruggere una famiglia con dei figli, ovvero “fare la cosa giusta” e divorziare, è la scelta peggiore. La vita è lunga e complicata, ed è possibile dimostrare fedeltà e impegno anche con qualcosa di diverso dai genitali. A volte la gente fa ciò che deve per preservare il matrimonio e la salute mentale, e il partner extraconiugale, comportandosi “male”, fa in realtà del bene.

Ma è anche possibile – e forse più probabile – che la tua ex, scopandosi il marito di un’altra, abbia fatto una scelta impulsiva, egoista, da stronza. È possibile che lui sia un traditore seriale, un pezzo di merda, e che dopo esserselo scopato una volta la tua ragazza si sia sentita in qualche modo costretta a continuare, finendo per starci insieme tre anni. Dopodiché, una volta conclusa la faccenda, ha cacciato il ricordo nel dimenticatoio perché non ne andava fiera e non voleva più pensarci.

È inoltre possibile che non ti abbia detto di questa relazione quando gliel’hai chiesto perché intuiva – giustamente, come si è poi scoperto – che anche tu, a modo tuo, sei una brutta persona, ovvero il genere di uomo che punisce la sua ragazza perché ha dei trascorsi sessuali, perché come tutti ha fatto degli errori, e perché ha deciso di tenere certe cose per sé (non segrete, SAAD. Per sé).

Insomma ha intuito, azzeccandoci, che tu l’avresti punita per il semplice fatto che è un essere umano. Scoprire che la tua ragazza ha avuto un altro fidanzato non ti dà il diritto di invadere la sua privacy e andare a frugare tra vecchissime email. Ha fatto bene a lasciarti perché avevi ficcato il naso e la giudicavi con tanta durezza. E poi nemmeno ti aveva mentito! È chiaro che il suo capo non era “quello giusto”, visto che era a) sposato e b) il suo capo, e visto che quel rapporto si era chiuso prima che voi due incrociaste le cosce nove anni fa.

Dal mio punto di vista, SAAD, l’impressione è che quello giusto lei non l’abbia ancora trovato. E se devo essere completamente sincero, non mi va di aiutarti a superare la rabbia e il disgusto. Non che tu me l’abbia chiesto. Mi sembra anzi tu voglia sentirti dare ragione, per cui farò esattamente quello, ti darò ragione: fai bene ad arrabbiarti! Fai bene a essere disgustato! E non perché tu abbia ragione di esserlo – non ce l’hai – ma perché sono questi sentimenti ad averti impedito di rimetterti con la tua ex quando ti ha cercato. Lei forse ancora non lo sa, SAAD, ma le conviene starti alla larga, e spero tanto che la tua rabbia e il tuo disgusto durino fino a quando se ne sarà resa conto.