Ricordi di corna

Sono un bisessuale bianco sposato, ho 35 anni e vivo in una grande città del Midwest. Vorrei sapere cosa succede nella mia psiche, in termini di studi sulla sessualità. Sono ormai da anni ossessionato da fantasie di cuckolding con la mia compagna. Essendo una persona creativa, amo in particolare le fantasie a letto, che piacciono anche a lei. Nove volte su dieci, però, invento storie su lei che si scopa altri uomini, sia a tre sia con me che guardo, o su lei che esce con qualcuno e torna a casa deliziosamente sporca di sesso. Le fantasie hanno preso una piega inaspettata quando le ho chiesto di raccontarmi di persone che si è fatta in passato. Lei lo ha fatto, e io cazzo se mi sono eccitato. L’unico inconveniente è che in passato lei non ha avuto molte esperienze sessuali entusiasmanti, e quindi non sente di avere molto da raccontare. Abbiamo comunque una vita sessuale stupenda, ovviamente, e io non provo il minimo imbarazzo per queste fantasie, né per il fatto che i suoi ricordi ci arrapano. Ma sarei curioso di sapere perché mi eccitano tanto. So che non siamo gli unici ad avere certe fantasie, ma mi sembrano così opposte a tutto quello che secondo le aspettative eteronormative dovrebbe eccitarmi. Tu hai qualche idea?

– Fantasies Reliably Enhance Every Dalliance

“La domanda ‘perché sono fatto così?’ è un tunnel infinito”, dice il dottor David Ley, psicologo clinico, scrittore e studioso di sessualità. “Imbastiamo complesse storie che ci soddisfano, ma che sono una forma di masturbazione mentale – senza nulla togliere alla masturbazione – quando la verità è che, almeno allo stato attuale, non abbiamo un’idea chiara del perché le persone sviluppino le loro fantasie sessuali” (il dottor Ley è autore del libro definitivo sul cuckolding: Insatiable wives. Women who stray and the men who love them).

Tra le spiegazioni più diffuse del perché un uomo possa trovare eccitante l’idea di essere cornificato c’è stata quella della “competizione spermatica”. Un rapido riassunto: se un uomo sospetta che la sua partner abbia da poco fatto sesso con un altro maschio – e se il suo cervello si convince che dentro di lei ci sia lo sperma dell’altro – il suo successivo orgasmo con la partner sarà più potente e copioso, allo scopo di “sciacquare via” lo sperma del rivale. Diversi studiosi di sessualità hanno a lungo teorizzato che i maschi scambisti e cuckold provocassero reazioni di competizione spermatica in modo inconscio, ovvero che lo facessero per orgasmi più intensi.

“Purtroppo, però, oggi parecchia ricerca sulla competizione spermatica è in dubbio per l’impossibilità di convalidare molte di queste ipotesi”, spiega il dottor Ley. “Per cui adesso è un po’ come se ci limitassimo a dire: ‘Eh, è complicato, siamo tutti diversi e di risposte semplici non ce ne sono’”.

Stabilito tutto ciò, FREED, il dottor Ley, che ha lavorato con molte coppie cuckold, ha individuato dei modelli e vuole proporre alcune sue teorie alternative.

“Molti cuckold nutrono il desiderio di interazioni bisessuali con altri uomini, e usano il corpo della moglie un po’ come intermediario”, dice il dottor Ley. “Considerato che FREED è un maschio bisessuale in coppia eterosessuale, queste fantasie potrebbero essere un modo per esprimere la sua bisessualità includendo la moglie. Inoltre, l’appagamento erotico per interposta persona è spesso una componente centrale in molte fantasie di cuckolding. Non si tratta di semplice voyeurismo, e l’accenno di FREED al rammarico della moglie per il fatto di non avere abbastanza esperienze sessuali da condividere è un indizio in questo senso. Molti cuckold sono entusiasti della libertà sessuale del partner. Magari FREED si eccita all’idea che la moglie abbandoni i freni e condivida quel sovraccarico di energia sessuale con altri partner, passati, presenti e futuri”.

Infine, FREED, vorrei sottolineare una cosa che dicevi verso la fine della lettera. Mai sottovalutare il potenziale erotico del fare qualcosa di apparentemente antitetico alle aspettative eteronormative e/o sessonormative inculcate dalla cultura, dalla religione, dalla famiglia, eccetera. Se è vero che non tutti si eccitano al pensiero di trasgredire le norme, altrettanto vero è che una significativa percentuale lo fa. Ammesso che le nostre fantasie trasgressive possano realizzarsi con altri adulti consenzienti, dovremmo preoccuparci meno del “perché” e più del “quando”, “dove” e “come”. Subito, in privato e con precauzioni!

Seguite il dottor Ley su Twitter.