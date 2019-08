Prendere l’iniziativa

Sono una single eterosessuale di 42 anni, e ho di recente cominciato a frequentare un trentaseienne in modo più o meno esclusivo e a distanza. Ci conosciamo da poco, ma passiamo ore e ore al telefono. Ho esplicitamente e più volte dichiarato che non voglio figli miei (lui sì), che sono estremamente attenta alle precauzioni (lo faccio “senza” solo quando vedo i risultati degli esami delle malattie veneree e so che siamo al cento per cento monogami) e contro i contraccettivi ormonali. Ho quindi insistito perché usassimo il preservativo fin dal primo incontro, cosa che inizialmente lui ha accettato controvoglia, ma che poi ha rispettato senza problemi. È evidente che gli piaccio molto e mi tratta meglio di tutti quelli con cui sono stata; cucina, mi fa massaggi, regali, mi riempie di complimenti, mi ascolta a qualsiasi ora della notte e dal primo giorno non ha mostrato per me nient’altro che rispetto.

Fino all’ultimo rapporto sessuale. Mi ha svegliato al mattino chiaramente eccitato e pronto per un intermezzo sexy. Ha chiesto se poteva penetrarmi, io ho detto di sì, gli ho preso un preservativo e se l’è messo. In quel momento eravamo stesi a cucchiaio, così mi ha penetrato da dietro. A un certo punto, verso l’inizio del rapporto, ho allungato la mano indietro per prendere la sua, e di colpo ho sentito il preservativo sul letto. Sconvolta e indignata, mi sono subito fermata e girandomi gli ho chiesto: “Perché te lo sei tolto?”. E lui mi ha risposto: “Volevo venire più in fretta”. Sono riuscita solo a dirgli: “Ti rendi conto di cos’hai fatto? Nemmeno riesco a guardarti”. Mi sono coperta gli occhi, e per qualche minuto sono scoppiata in un pianto irrefrenabile.

Una volta rivestita, fatta la doccia e uscita senza dire una parola, ho cominciato a elaborare la gravità delle sue azioni. È chiaro che non ha nessun rispetto per me, per il mio corpo, per la mia salute o le mie scelte riproduttive, e che ha dato priorità assoluta al suo piacere fisico. Lui si è scusato a più non posso, è scosso per quello che ha fatto e chiaramente pentito. Dopo avergli spedito diversi articoli che spiegano come sia un atto criminale ora sembra aver capito la gravità della cosa. È difficile far quadrare il rispetto costante che ha mostrato per me con un gesto sconsiderato e irrispettoso come questo. Nella migliore delle ipotesi è un coglione, nella peggiore il rispetto e le cure che ha per me sono una facciata, e io una stupida. Esiste qualche ragione per pensare di continuare a vederlo? È vagamente perdonabile?

– Stealthed On Suddenly