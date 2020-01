Ho una domanda sul porno, e non so a chi altro farla per ricevere una risposta intelligente e informata. Nel porno moderno, il sesso anale praticato sulle donne sta diventando sempre più popolare. A me e al mio ragazzo piace farlo. Nel porno, però, sembra che la dilatazione del buco sia un traguardo, qualcosa di ambito e desiderabile. E io e il mio ragazzo mi sa che non ci raccapezziamo. Facendo sesso anale possiamo metterci parecchia energia, ma il mio buco non diventa mai così dilatato. Lui mi garantisce che, quando lo sfila, il buco riacquista il suo solito aspetto da fiorellino. Perché a tanta gente piace che il buco si spalanchi? Giuro che non è una domanda sciocca né provocatoria. Ce lo chiediamo davvero: com’è la questione?

– Gaining Anal Perspective Entails Serious Question

Buffo che una delle più grandi paure relative al sesso anale – che il buco rimanga dilatato e uno se la faccia addosso mentre cammina per strada – sia diventata un oggetto erotico. (Il buco dilatato, non farsela addosso). Ho detto “buffo”, GAPESQ? Intendevo “prevedibile”. Perché una parte consistente dell’inconscio collettivo opera senza sosta per erotizzare le nostre paure, e il buco del culo spalancato, appena scopato e completamente “sfondato” che molti temono è immancabilmente diventato una cosa che alcuni trovano eccitante. E a mano a mano che un numero crescente di persone cominciava a esplorare il sesso anale – e che nel corso degli ultimi vent’anni il sesso anale diventava la norma – la gente si è resa conto che lo sfintere anale è un muscolo, e che il segreto per un rapporto anale riuscito è imparare a rilassarlo. Temporaneamente, non in via definitiva. Puoi rilassarlo, aprirlo, tenerlo spalancato, postare il video su un sito porno e poi stringerlo di nuovo. Va da sé che non per tutti il culo spalancato sia una cosa desiderabile. E non tutti, nelle immortali parole di Valerie Cherish – protagonista della serie The Comeback, interpretata da Lisa Kudrow, ndr – sentono la necessità (o il desiderio) di vederlo.

***

La mia dolce metà vuole che cancelli tutte le foto spinte delle mie metà precedenti, ma a me sinceramente non va. Non sento alcun legame emotivo con quelle persone, né mi capita più di guardare le loro foto, ma trovo che vecchie fotografie salvate su vecchi computer non facciano male a nessuno, e che cancellarle non possa risolvere le insicurezze della mia dolce metà.

– Personal Images Causing Strife

A volte accettare le insicurezze irrazionali del partner è il prezzo da pagare per far funzionare un rapporto altrimenti sano e funzionale, PICS, come di recente dicevo in risposta a un’altra lettera. Ma un possibile espediente – una possibile soluzione – è dire al partner insicuro ciò che vuole sentirsi dire anche se non è vero. Dire a un partner che si preoccupa per la salute che usi il preservativo quando non lo usi non va bene, ma dirgli che hai cancellato delle foto che non guardi mai da un computer protetto da password a cui il partner non può accedere… beh, è una bugia che si può dire senza sentirsi troppo in colpa.