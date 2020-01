Limiti invalicabili

Sono una donna di 33 anni che sta con un uomo di 43. La sua fantasia erotica è il sesso a tre. Gli piace guardarmi mentre lo faccio con altri uomini e ogni tanto interviene per scoparmi, ma soprattutto gli piace guardarmi mentre mi faccio scopare. Per un sacco di tempo ha mandato foto nude o video di lui che mi scopava a uomini che conoscevamo tramite le app da incontri. Durante il sesso ci dicevamo porcate sul fare cose a tre. Solo di recente abbiamo incontrato un uomo per la prima volta, e non mi sembra che sia andata tanto bene. Con il mio fidanzato avevamo parlato più volte del mio timore di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile, e così, prima di cominciare a fare sesso ho spiegato a lui e all’altro che bisognava usare il preservativo. Entrambi hanno accettato. L’altro era agitatissimo e appena si è messo il preservativo gli si è ammosciato. Ha provato a scoparmi con l’uccello moscio nel preservativo, ma non c’è stato verso. Se lo toglieva, si masturbava facendoselo venire mezzo duro, rimetteva il preservativo e di nuovo gli si smosciava. Anche quando ho cominciato a succhiarglielo: niente (anzi mi ha detto di lasciar perdere!). Allora il mio fidanzato, che intanto osservava masturbandosi, ha proposto di tralasciare il preservativo nella speranza che all’altro rimanesse duro. Io mi sono rifiutata e ho ribadito i limiti. L’altro, a cui ancora non si rizzava, si è alzato dal letto e ha cominciato a vestirsi. Il mio fidanzato gli ha detto che, se fosse rimasto, avrebbe potuto “farcirmi”. Io ho risposto “col cazzo”, e quello se n’è andato. Senza nemmeno salutare.

Non so come mai non gli venisse duro, ma di sicuro non sono io a dover violare le mie regole solo perché a uno sconosciuto non si rizza. Il mio fidanzato continua a proporre un altro incontro con lui perché possa “chiudere il cerchio”. Ha veramente tanta voglia di vedere questo tizio venirmi almeno addosso. Nel frattempo, tra loro hanno continuato a messaggiarsi per organizzare. A me piace essere aperta e disponibile, ma che cazzo.

Trovo che l’altro sia stato un po’ stronzo, e che il mio fidanzato lo sia stato molto. Le domande che ho sono: se durante una cosa a tre mi sento a disagio, come faccio a interromperla educatamente? Non voglio creare imbarazzi, ma quel giorno siamo andati avanti due ore, e all’altro non si è mai alzato. Come si conclude un trio senza fare la figura della stronza?

–Threesome Obviously Dried Up My Pussy

Per interrompere educatamente un trio, TODUMP, basta dire: “Sentite, per me non funziona. Rimandiamo”. Dillo mentre ti tiri su le mutandine, e con un tono che non ammetta repliche.

E il rinvio non deve per forza essere sincero. Può esserlo, ovviamente, se a un certo punto ti interesserà riprovare, ma non sei obbligata. Rimandare è soprattutto un modo gentile ed educato di sfilarsi una persona dalle mutande/dal letto/da casa salvando la faccia e risparmiando l’ego dell’altro. E se qualcuno fa storie – se il partner terzo o quello principale si mettono a discutere – allora abbandona l’educazione, TODUMP, e fai serenamente la stronza: “Basta, tu/lui/lei ve ne dovete andare, e il rinvio è annullato, stronzo/i”.

E già che parliamo di come tagliare con gli stronzi, TODUMP, quell’incredibile pezzo di merda del tuo fidanzato devi lasciarlo all’istante, e l’educazione non serve. Si fotta. Ha tentato di costringerti a fare sesso senza preservativo pur sapendo che non volevi; avevi accettato di fare sesso a tre con la condizione di usarlo. Tentare di riaprire il negoziato sui limiti una volta iniziato è stata una violazione del tuo consenso. E il tuo fidanzato, sapendo che tu non avresti voluto creare imbarazzi, è stato così scorretto da tentare di usare il tuo rispetto per i sentimenti altrui come arma contro di te! Non te ne rendi conto? Sperava che non lo mettessi in imbarazzo rifiutandoti di fare sesso senza preservativo dopo aver detto all’altro che se rimaneva poteva “farcirti” per convincerlo a rimanere! Sperava che tu, pur di non rischiare imbarazzi o contraddirlo, ti esponessi a qualche malattia sessualmente trasmissibile! Peggio ancora, si è espresso con quel tizio come se spettasse a lui – a loro – decidere sul da farsi, manco fossi una vagina di plastica, un calzino o non so cosa!