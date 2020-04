Sono una donna cis eterosessuale che adora gli uomini e adora il cazzo. Mi piace così tanto, il cazzo, che a volte fantastico di averlo. Niente mi fa venire più in fretta e più a colpo sicuro che chiudere gli occhi e immaginare di avere l’uccello, o immaginare di essere il mio partner e pensare a cosa sente attraverso l’uccello. Essere donna mi piace tantissimo, e con gli uomini con cui vado a letto ho paura di affrontare il discorso. È davvero tanto strano? Non è che segretamente sono trans? Ci sto pensando troppo? – Perfect Minus Penis

Se la tua amica – quella con la doppia vita – ti sta chiedendo di creare un diversivo al posto suo, se ti chiede di mentire alla sua fidanzata o compromettere in qualche modo la tua integrità, allora lei è stronza e tu sei fessa; dille che ti sei rotta di farle da copertura, e che non intendi più vederla finché le bugie o la pandemia non finiranno, quale delle due succeda prima. Se il problema è che la tua amica si aspetta una valanga di empatia mentre ti blatera addosso di come si è incasinata la vita, IMFAA, tu rifiutati di parlare dei suoi disastri sentimentali. Ricordale che sa già cosa dovrebbe fare secondo te – mollare la fidanzata stronza – dopodiché cambia discorso.

Una mia cara amica tradisce la fidanzata. La cosa va avanti da più di un anno. All’inizio ero d’accordo che si guardasse intorno, perché ha una fidanzata molto assente che le ha fatto più di una cattiveria. Insistevo perché prendesse una decisione e usasse quell’avventura per liberarsi, mentre lei si limita a vivacchiare sia con la fidanzata sia con l’amante. La situazione la stressa un sacco ed è diventata una bugiarda tremenda, tanto che mi spaventa. Sto valutando di dirlo io stessa alla sua fidanzata (pur avendo promesso alla mia amica di non farlo) o anche solo di chiudere l’amicizia. Questa sua doppia vita mi turba. Dura da troppo tempo. – Is My Friend An Asshole?

Sono una femmina dall’aspetto super queer che ha da poco accettato di desiderare anche gli uomini. La mia compagna da due anni, bisessuale, capisce i miei desideri ma se li sbriga con la masturbazione, mentre io vorrei praticare. Dal suo punto di vista, l’erba è più verde dove la innaffi__, e voler realizzare certi desideri è da egoisti immaturi e poco realistici negli obiettivi. Che succede quando un rapporto monogamo lascia sessualmente insoddisfatte? – Open Or Over?

Chissà se riesci a dare un nome a questo atto sessuale: c’entra l’eccesso di stimolazione, in questo caso di un pene (il mio). Dopo avermi regalato una sega strepitosa, chi me l’ha fatta ha continuato a masturbarmi con forza. Avevo il pene ipersensibile, e le sensazioni si sono acuite. È stato quasi come farsi fare il solletico quando lo patisci__. Questa persona mi teneva bloccato (con il mio consenso), e proprio quando pensavo di non resistere più, ho avuto un secondo, esplosivo orgasmo. Non ho eiaculato, è stato più un orgasmo del corpo, a ondate, con una sensazione di calore. Una cosa sconvolgente, spirituale, galattica, unica, e molto simile al tipo di orgasmo di cui sento parlare dalle donne. Hai mai sentito niente del genere? Che so, è una pratica feticista giapponese ultrasegreta?

–Witty Hilarious Overzealous Amateur

L’atto che descrivi, WHOA, ha già un nome, nonché una definizione su Urban Dictionary: apple-polishing, lucidare la mela. Per la maggior parte degli uomini, la sensazione di quando ti sfregano la punta dell’uccello è talmente forte che il corpo si contrae involontariamente, cosa che impedisce di lucidare la mela se la “vittima” non è in qualche modo bloccata. Ma non è una sensazione dolorosa: somiglia appunto al solletico, e in genere la vittima reagisce ridendo scompostamente e implorando di smettere (non chiedermi come lo so). L’euforia a tutto corpo che hai provato mentre ti lucidavano la mela era con tutta probabilità una scarica di endorfine: come un corridore che spingendosi oltre il suoi limite fisico sperimenta il cosiddetto “sballo del runner”, anche tu sei stato spinto oltre il limite, WHOA, e hai provato uno sballo analogo.

***

Sono un etero trentacinquenne. Ho da poco cominciato a frequentare una splendida trentaquattrenne. Ci piace un sacco stare insieme, ma a letto nessuno dei due riesce a venire, ed è a dir poco snervante. Lei non ha problemi quando si masturba, e anch’io so di non averne, ma allora perché non riusciamo a godere insieme?

– Can’t Understand Matter

Se tu riesci a venire masturbandoti e lei riesce a venire masturbandosi, CUM, masturbatevi insieme e verrete insieme. La masturbazione reciproca non è un triste premio di consolazione: è sesso, e può essere un gran bel sesso. Non solo, più verrete insieme masturbandovi a vicenda, CUM, più è probabile che a un certo punto riusciate a venire insieme anche facendo altro.