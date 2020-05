Sto con lo stesso meraviglioso uomo da una decina d’anni. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia, ma ultimamente stiamo bene come non mai. Tranne a letto. Qualche anno fa lui ha cominciato ad avere fantasie sul fatto di succhiare il cazzo. Nello specifico voleva succhiarne uno piccolo, perché lui ce l’ha molto grosso e vuole “servire” un uomo meno dotato di lui. Il che va benissimo, non fosse che adesso è l’unica cosa che lo eccita. Ormai facciamo sesso di rado, perché la sua ossessione di succhiarlo a uno che ce l’ha piccolo mi fa sentire poco attraente, e sinceramente è una fantasia che non condivido. Una volta gli ho perfino lasciato succhiare il cazzo a uno davanti a me, e non mi è piaciuto affatto. Lui dice di trovarmi ancora attraente, ma durante il sesso si finisce sempre a parlare di quanto vorrebbe ingoiare qualche “schizzo caldo e salato”__. Gli ho detto che a me non va, ma a lui piace parlarne piace così tanto che non si trattiene. Pensavo che lasciargli realizzare questa sua fantasia lo aiutasse diciamo a “superarla”, ma così non è stato. Così adesso semplicemente non facciamo sesso, se non una volta ogni qualche mese. Non so bene come fargli capire che a me proprio non piace, e riportare l’attenzione su noi due e basta.

– Loves Obsesses About Dick Sucking

Se guardando il tuo compagno riesci a pensare “Stiamo bene come non mai!”, nonostante il disastro che è la vostra vita sessuale, LOADS, non provo neanche a immaginare come tu stessi con lui prima.

Qui non c’è una soluzione facile. Se gli hai già detto che parlare di “schizzi caldi e salati” ti smonta e chiarito che è quello il motivo per cui che la vostra vita sessuale è praticamente implosa, e nondimeno lui insiste con gli “schizzi caldi e salati”, be’, allora ti sta dicendo che preferisce non fare sesso, se l’alternativa è farlo senza parlare di schizzi caldi e salati.

Do per scontato che tu gli abbia detto come ti senti, LOADS, in termini chiari e inequivocabili, e che lo abbia fatto con una certa enfasi. E quando dico “enfasi”, LOADS, intendo “ripetutamente e a voce bella alta”. Altrimenti – se finora hai fatto ciò che insegnano a fare alle donne, ossia sminuire l’intensità del proprio malessere con l’obiettivo, sbagliato, di non ferire l’altro – è ora di metterci un po’ d’enfasi. A volte non basta dire, LOADS, bisogna gridare.

Sei chiaramente una compagna GGG Good in bed, giving of pleasure e game for anything, ovvero brava a letto, generosa nel dare piacere e aperta a tutto, ma tuo marito ti sta dando per scontata, e con una mancanza di tatto strabiliante. Anche se per eccitarsi ha bisogno di pensare a succhiare dei cazzi, LOADS, non per forza deve verbalizzare quella fantasia ogni volta che scopate. Se anche ti piacesse, e a te non piace, diventerebbe monotono. E non badare ai tuoi sentimenti non è stato solo egoista, LOADS, ma poco lungimirante. Perché le donne disposte ad accettare che il compagno parli di quanto vuole succhiare un cazzo – figuriamoci che lo succhi davvero – non sono esattamente facili da reperire.

Quel che sto cercando di dire, LOADS, è che lui ha proprio toppato. Se non avesse permesso a questa ossessione di dominare completamente la vostra vita sessuale – se avesse fatto uno sforzo minimo di controllarsi – tu forse gli avresti lasciato realizzare la fantasia più di una volta. Ma allo stato attuale è difficile immaginare come potreste tornare indietro, LOADS, perché se anche lui riuscisse a non rompere il cazzo con i suoi schizzi caldi e salati il tempo sufficiente per scoparti, tu saprai comunque che agli schizzi caldi e salati ci pensa. La soluzione più plausibile, qui – immaginando tu voglia rimanerci insieme – sarebbe che lui succhiasse i suoi cazzi piccoli (quando le circostanze lo permetteranno) e tu ti procurassi del sesso decente altrove (come sopra).

Infine, molte persone dai gusti sessuali standard pensano – sbagliando – che realizzare le fantasie possa servire in qualche modo a superarle. Non è così che funziona. Le fantasie sono innate e chi ce le ha vuole realizzarle ripetutamente per lo stesso motivo per cui chi ha gusti standard vuole fare ripetutamente le sue cose standard: perché le trova eccitanti.