Mia moglie mi ha chiesto di scriverti per parlarti della nostra situazione. Ho 50 anni, e lei dieci di meno. Siamo una coppia eterosessuale con figli. Io sono un maschio sottomesso e amo i giochi con il culo, usando dildi di varie dimensioni. Essere penetrato con i sex toys mi fa godere un sacco. Qualche anno fa ho proposto a mia moglie un rapporto FLR – ovvero a guida femminile – e lei ha accettato. Siamo una coppia felice! Mia moglie ha gusti sessuali più tradizionali, e io lo rispetto. Facciamo sesso penetrativo due volte a settimana e io cerco di darle più piacere possibile. Sembrerebbe tutto a posto, vero? Lei, però, ultimamente si lamenta del fatto che ho smesso di eiaculare durante il rapporto sessuale. Ed è vero: non eiaculo più durante la penetrazione. Mi piace così, perché non perdo lo slancio e posso continuare. Ma non piace a lei. Per mia moglie lo sperma è la “ciliegina sulla torta”, e che io venga durante il rapporto è importante per il suo piacere e la sua soddisfazione. È convinta che abbia smesso di eiaculare perché ho preso l’abitudine di darmi piacere da solo sotto la doccia con toys e plug. Pensa che mi distraggano. Secondo te è vero? E se sì, cosa dobbiamo fare? Amo mia moglie, ma amo anche i miei plug e i miei dildi.

–Spouse Unpleased By Husband’s Un Blasts

Devi venirle dentro. Se a comandare è tua moglie, avendole tu proposto una “relazione a guida femminile”, può darti degli ordini, e teoricamente tu dovresti obbedire (nei limiti del ragionevole). Se lei ti dice “vienimi dentro”, devi risponderle: “A che altezza del canale vaginale vuoi che venga?”. Anche se aveste un altro tipo di rapporto, SUBHUB, rifiutarti di venirle dentro quando sai che la sensazione di te che le vieni dentro è importante per il piacere di tua moglie finisce bizzarramente per risultare un comportamento ingeneroso. E considerato quanto è generosa lei, SUBHUB, rifiutarti di venirle dentro per poter “continuare” tu, si presuppone senza di lei, non è quel che farebbe un sottomesso innamorato. È quel che fa uno stronzo egoista.

Tua moglie nutre senza dubbio il mio stesso sospetto: che tu non le venga dentro perché preferisci schizzare sotto la doccia. Ti vede, quando scendi di soppiatto dal letto per andare a riempirti il culo di sex toys e sparare lo sperma nello scarico anziché dentro di lei. E se tu lo fai – perché sono quasi certo che lo faccia – vuol dire che tratti la penetrazione di tua moglie come un preliminare, e il tempo che passi solo con i tuoi giocattoli su per il culo come il piatto principale. Se io fossi tua moglie, SUBHUB, anch’io sarei infastidito. E per quanto tu ami i tuoi plug e i tuoi dildi, la speranza sarebbe che amassi di più tua moglie. E in ogni caso non è ai tuoi plug e ai tuoi dildi che sei sottomesso, ma a tua moglie, che non è fatta di silicone e ha esigenze ed emozioni da tenere in considerazione.

O come minimo, SUBHUB, il piacere di tua moglie dovrebbe essere la priorità numero uno durante il sesso penetrativo. E poi non è che alla penetrazione non si possa aggiungere qualche gioco con il culo. Puoi sempre infilarti uno dei tuoi adorati plug prima di penetrarla. E se non ti trattenessi dall’eiaculare ogni qualvolta la penetri, SUBHUB, se tua moglie ti desse il permesso di farlo solo una volta ogni tanto, forse sarebbe disposta a soddisfare il tuo desiderio ogni dieci penetrazioni.