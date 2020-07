È così strano pensare di poter avere, dopo vent’anni, un rapporto autenticamente monogamo e basato sull’amore? O si può intraprendere un rapporto pur sapendo che, in decenni di vita insieme, cose come il tradimento, l’essere attratti da altre persone, sono sempre inevitabili? E se ammettiamo che in alcuni casi lo sono davvero, dobbiamo prepararci mentalmente alla possibilità già durante la fase “monogama”? All’inizio-inizio della frequentazione?

– Hopelessly Optimistic Person Enquires

Preparati. Sapendo quel che sappiamo sull’infedeltà, e quant’è comune nei rapporti duraturi, HOPE, una buona idea è affrontare fin dall’inizio la questione di cosa farete se o quando l’uno o l’altra, oppure entrambi, doveste tradire anni o decenni dopo. Questo confronto è meglio che avvenga alla fine della fase di infatuazione, ma prima di assumersi un impegno formale. Insomma, quando c’è già stata la prima litigata, ma si è ancora nella fase in cui il pensiero di scopare con qualcun altro sembra assurdo. Impegnarsi in quel momento a tentare quantomeno di superare un’eventuale infedeltà non garantisce la sopravvivenza del rapporto, né ti costringe a tenerlo in vita. Aumenta però le probabilità che il rapporto sopravviva a un tradimento a cui potrebbe e forse dovrebbe sopravvivere.

Perché ricorda che di tradimenti ne esistono anche di peggiori. Con diversi gradi di intensità. Se scopri che tuo marito si è scopato tua sorella alla vigilia delle nozze, be’, quella è una cosa che difficilmente riuscirai a perdonare. Ma un’avventura di una notte con pentimento istantaneo durante un viaggio di lavoro (ve li ricordate?) o una relazione extraconiugale duratura dopo vent’anni di matrimonio e due figli, quando entrambi i partner hanno da tempo cominciato a dare per scontata la loro intesa sessuale lasciandola appassire? Quella è una cosa superabile, ed è più probabile che venga superata se avrete almeno accettato di provare a superarla prima che arrivino i figli, la scontatezza dell’intesa sessuale e i viaggi di lavoro.

Allargando un attimo l’inquadratura… La società ci chiede di considerare il tradimento come un cataclisma relazionale irreversibile: un imperdonabile ferita alla quale nessuna relazione può sopravvivere. Il che è un po’ folle, considerata la frequenza con cui le persone tradiscono. Definirla una cosa imperdonabile avvia al fallimento anche coppie che a un’infedeltà potrebbero sopravvivere. Se, anziché dirci che la coppia non sopravvive mai all’infedeltà, la società ci dicesse che il tradimento è un fatto serio a cui due persone – monogame o non monogame, non sempre è una questione di poco conto – possono sopravvivere, HOPE, molte coppie sopravviverebbero. La verità è che spesso non solo sopravvivono al tradimento, ma una volta rivelata o scoperta una relazione finiscono perfino per vivere meglio, perché il processo di elaborazione avvicina (non è un buon motivo per avere rapporti extraconiugali, ovviamente, né la ragione per cui le persone li hanno). A rafforzare l’idea che un tradimento non possa che distruggere il rapporto: le coppie che dopo un tradimento restano insieme di solito non ne parlano, mentre chi dopo un tradimento si separa o divorzia non riesce praticamente a parlare d’altro.

Per rispondere in breve alle tue prime domande. Sì, due persone possono rimanere monogame per vent’anni. È possibile – ovvio –, ma un sacco di gente si sbaglia. C’è chi è convinto di essere stato vent’anni in una coppia chiusa ed è stato tradito, o ha fatto qualcosa che il partner potrebbe considerare un tradimento. Non lo sa solo perché l’isolata infedeltà, la relazione extraconiugale in corso o la sua fine non sono mai stati scoperti né confessati.

Il tuo partner troverà senz’altro attraenti altre persone, e non fra vent’anni. Oggi, in questo preciso istante, poserà gli occhi su una persona che gli piace, HOPE, proprio come a te può capitare di posare gli occhi – e solo quelli – su un’altra persona che trovi attraente. Coppia monogama non significa non aver mai voglia di scopare con altri, bensì astenersi dal farlo. Se le bugie che ci raccontano sull’amore e sull’attrazione non fossero tali – se amare una persona rendesse impossibile trovare attraenti le altre – non dovremmo impegnarci a essere monogami. Non dovremmo prometterci di non scopare altrove, né estorcere quella promessa ad altri, se il risultato è non poter nemmeno notare che il barista è bono.