Sposato, 33 anni, mia moglie ne ha 31. Il mese prossimo festeggiamo il quinto anniversario, ma stiamo insieme da quasi otto anni. Ci siamo da poco confessati di essere entrambi bisessuali. Lei aveva tentato di dirmelo già tempo fa, mentre io ci sono arrivato solo di recente. Siamo entrambi interessati a fare sesso con altri e lo scorso fine settimana abbiamo incontrato un escort. Per me era la prima esperienza omosessuale, e per mia moglie il primo rapporto con un altro uomo da otto anni… e ci ha lasciati insoddisfatti. Troppo breve e troppo impersonale. Di solito con gli escort è così? Dovevamo prima chiarire meglio i nostri interessi? Non ci va di spendere altri soldi, se l’esperienza non è quella che vogliamo. E in questi incontri dobbiamo mantenere una certa discrezione per motivi di lavoro. Grazie per qualsiasi consiglio.

Ps Un applauso alla mia splendida moglie per essere passata dalla rivelazione che ero bi al portarsi a letto insieme un altro uomo nel giro di tre mesi!

– Basking In Confusion Over Underwhelming, Pitifully Lackluster Experience

Alcuni lavoratori sessuali amano il loro lavoro, altri no; alcuni lo fanno bene, altri no. A volte la scintilla tra lavoratore e cliente non scatta per motivi indefinibili; a volte un cliente emana una vibrazione negativa – o un cattivo odore – e la lavoratrice o il lavoratore sessuale si tira indietro o fa le cose di fretta non perché faccia schifo nel suo lavoro, BICOUPLE, ma perché fa schifo il cliente o il suo odore.

Quel che è certo, BICOUPLE, è che nessuno di loro sa leggere nel pensiero. Ti domandi se avreste dovuto “chiarire meglio i nostri interessi”. Se prenotando i suoi servizi avete tralasciato qualche dettaglio importante, be’, forse il problema è stato quello. Nel lavoro sessuale nessuno ama le sorprese. Chi tra i suoi servizi non offre il bdsm si sentirà a disagio se, arrivando, trova un arsenale da bondage. Lo stesso vale per chi lo offre, se la cosa non è stata discussa in anticipo. Per lo stesso motivo, BICOUPLE, se al vostro escort non avete detto che eravate in due, potreste averlo spiazzato.

Se non avete chiarito le vostre esigenze e lui non ve le ha chieste, o se lo ha fatto e non siete riusciti a esprimerle, avrà dovuto tirare a indovinare. E magari si è sbagliato: ci sono clienti che preferiscono il sesso atletico, impersonale o aggressivo. Se poi gli sono capitate brutte esperienze con mariti che se la sono presa perché la moglie è parsa un po’ troppo interessata, forse ha voluto mantenere una distanza emotiva anche nell’intimità fisica.

Se invece quel che volevate – la cosa a cui tenevate di più – era la sensazione di un legame intimo, da lui non vi aspettate una semplice prestazione sessuale, BICOUPLE, ma un coinvolgimento emotivo. E se l’affetto e l’intimità si possono senz’altro simulare, il sesso con gli sconosciuti non presuppone, in generale, un particolare coinvolgimento emotivo. L’intimità sessuale può contribuire a crearlo, BICOUPLE, ma a volte ci vuole tempo e più di un incontro. Per evitare di finire a letto con un altro escort con cui non c’è intesa, consiglierei di investire un po’ di tempo – e di denaro – per stabilire un vero contatto. Con questo intendo: una serata fuori. Trovate l’escort che vi interessa e invitatelo a cena. Pagategli la tariffa oraria, offritegli la cena, e se scatta qualcosa, BICOUPLE, se vi sembra che possa esserci sintonia, prenotate un incontro sessuale.