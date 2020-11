Il BDSM mi ha sempre eccitato, ma è un lato di me stessa che fino a poco tempo fa avevo esplorato in minima parte. Sono una donna eterosessuale, trovare sulle solite app uomini interessati a rapporti non strettamente monogami si è rivelato difficile. Faccio anche un po’ fatica a dire con sincerità quello che cerco, per quanto riguarda i kink. Spesso mi è capitato di vedere un uomo anche per un mese, prima di scoprire che voleva un rapporto monogamo e a letto era iper tradizionale. Stanca di perdere tempo e volendo trovare un partner disposto a godersi con me un po’ di sesso insolito, ho allora abbandonato le app tradizionali come Bumble e Hinge e mi sono spostata su quelle come #Open, Fetlife e KinkD. Lì, nonostante alcune chiacchierate molto belle, ho trovato soprattutto uomini in coppia aperta, coppie e uomini in cerca di solo sesso. Sulle app kinky, poi, la maggior parte delle persone sembra voglia parlare esclusivamente di sesso. Pur essendo attratta da certe pratiche, io cerco anche un compagno. Vorrei una persona con cui passare la vita, e che possa anche godersi la comunità kink con me. Come faccio a trovare un uomo a cui interessi sia una compagna sia una sessualità kinky e divertente?

–Seeks Partner And Needs Kink

P.S. Altra domanda: ogni tanto faccio sesso con un uomo che compra solo preservativi extralarge, anche se non ne ha bisogno. Mi sembra di scopare una busta della spesa mezza vuota. Come faccio a dirgli che sarebbero mooooolto meglio i preservativi normali senza metterlo in imbarazzo?

Che tu usi le app da incontri kinky o quelle normali o entrambe, SPANK, ti toccherà interagire con un sacco di uomini che non fanno per te prima di trovarne uno (o più di uno) che sia adatto. E siccome sulle app tradizionali c’è un sacco di gente kinky – compresa te – dovresti usare entrambe. Metà delle persone kinky felicemente accoppiate che conosco, SPANK, ha conosciuto il/la partner in contesti “tradizionali” (bar, uffici, app tradizionali), e l’altra metà in contesti specializzati (eventi o locali fetish, app da incontri kinky). E anche se in questo momento non bisognerebbe incontrare gente nei bar o alle serate – siamo nel mezzo di una pandemia – più annunci piazzi online, più è probabile tu riesca a trovare un partner compatibile quando tutto sarà finito.

E non deve sorprenderti – né respingerti – il fatto che una persona conosciuta su un’app chiamata KinkD voglia parlare dei suoi kink. Quando ci si conosce su un’app pensata per aggregare le persone intorno a un interesse condiviso, è del tutto normale che i primi scambi vertano sull’interesse condiviso. Se pubblicassi annunci su Farmers Only o Christian Cafe, le prime conversazioni avrebbero come argomento, che so, il prezzo del grano al quintale, o il momento esatto in cui si è venduta l’anima a Trump. A prescindere dall’app su cui ci si conosce, le cose da fare – i controlli, le valutazioni, le verifiche del caso – sono due e sempre le stesse. Cambia solo l’ordine in cui le fai. Sulle app tipo Bumble, prima di tutto stabilisci se c’è un minimo di compatibilità emotiva, e poi passi a parlare di sesso. Con quelli che conosci su Fetlife, come prima cosa verifichi la compatibilità sessuale – parlando dei rispettivi interessi in materia -–dopodiché cerchi di capire se c’è anche compatibilità emotiva.

Ma ripeto: siccome puoi trovare uno con cui c’è sia compatibilità emotiva che sessuale su qualsiasi app, normale o kinky che sia, ti conviene avere profili un po’ dappertutto.

P.S. I preservativi troppo larghi si sfilano e perdono, SPANK, per cui con un tizio che ha il cazzo medio ma ne usa uno XXL corri più rischi di contrarre malattie sessualmente trasmissibili o di rimanere incinta. Ma poi a che scopo? Fare colpo sulla farmacista? Fregatene di metterlo in imbarazzo. Digli che o li compra della sua taglia, o si trova un’altra con cui scopare.