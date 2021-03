Un amico maschio – non il migliore che ho ma comunque stretto – mi ha detto che sua moglie è molto attratta da me, maschio a mia volta, e mi ha chiesto se sono attratto da lei. La moglie è veramente una bomba, e mi è sembrata una domanda-trabocchetto. Sono un lettore della tua rubrica e un ascoltatore del podcast, Dan, e quindi so che ci sono uomini a cui piace che la moglie vada a letto con altri, ovvio, ma non volevo rischiare di offendere il mio amico rispondendo “CAZZO SÌ” troppo velocemente. Quando mi ha convinto che non era una trappola, gli ho detto che ovviamente avrei voluto fare sesso con sua moglie. È davvero bellissima, e una persona stupenda. Gli ho detto che non sono minimamente bisessuale, che non mi piace fare cose a tre con un altro maschio, e lui mi ha risposto che non sarebbe nemmeno stato presente. Vuole solo sapere tutti i dettagli dopo, e saperli da me, non da lei. Da allora sono andato a letto con la moglie quattro volte, e il sesso è fenomenale per entrambi. Ma parlarne dopo con il mio amico mi mette a disagio. Ci sentiamo al telefono a fine giornata o l’indomani, io gli do i dettagli e lo insulto un po’, a lui piace, e sinceramente questo non è un problema. A mettermi a disagio è il fatto che durante queste telefonate lo sento masturbarsi. Così mi sembra di fare sesso telefonico con un maschio. Mi mette in difficoltà e mi sembra che la nostra amicizia abbia preso una piega sessuale che a me risulta proprio innaturale. L’unica volta che ci siamo visti di persona dopo che mi ero scopato sua moglie, per tutto il tempo lui è rimasto visibilmente eccitato. Vorrei continuare a scoparmi la moglie, e anche lei vorrebbe, ma non voglio più parlarne con il mio amico. Non dovrebbe accontentarsi di sapere che me la scopo?

– Distressed Aussie Chafes Under Cringe Kink

P.S. È a lui che piace, non a lei. Sua moglie adora fare sesso con me, ma le telefonate con il marito non le servono.

È evidente che sapere che ti scopi sua moglie non gli basta. Se gli bastasse, DACUCK, dopo non vorrebbe sentirti al telefono.

Il punto qui è il consenso. Se il tuo amico acconsente a che la moglie faccia sesso con altri a condizione che gli venga raccontato dopo – e raccontato dagli uomini in questione – perché il sesso che lei fa con altri sia consensuale, questa condizione dev’essere soddisfatta. È vero che le telefonate a posteriori non servono a eccitare la moglie, DACUCK, ma se sono quelle a permetterle di andare con altri uomini e questo le piace, beh, allora le telefonate servono anche a lei. Non sei costretto a parlarne con il tuo amico se la cosa ti mette a disagio – com’è ovvio – ma se dovessi rifiutarti, DACUCK, allora il tuo amico potrebbe ritirare il suo consenso al fatto che ti scopi la moglie. I due potrebbero essere disposti a rivedere queste condizioni per te, DACUCKS, e quindi chiedere non nuoce. Ma se lui dice no, tu la moglie non te la scopi più. O se ti dicesse no e la moglie continuasse a scoparti, beh, in quel caso lo tradirebbe sul serio, anziché “tradirlo” per divertimento.

Allargando l’inquadratura: che questa cosa eccitasse il tuo amico lo sapevi da prima di scoparti la moglie. Sapevi che lui era cuckold, ovvero che a un certo punto si sarebbe segato pensando a te e al tuo cazzo. Anche se a posteriori non volesse sentirne parlare direttamente da te, e se il terzo grado lo facesse alla moglie, resta il fatto che la vostra amicizia si è sessualizzata nell’istante in cui ti ha chiesto di scoparti la moglie e tu hai accettato.

Il problema non è quindi la sessualizzazione dell’amicizia, né sapere che lui si fa le seghe pensando a te. Il problema è dover sentire che se le fa mentre siete al telefono, o vederlo visibilmente eccitato quando vi incontrate. E a questo c’è una soluzione relativamente facile (adoro i problemi risolvibili!). Al posto di chiamarlo dopo che ti sei scopato la moglie, registra sul tuo telefono un lungo e dettagliato vocale disseminato di insulti e mandaglielo. In questo modo potrai continuare a scoparti la moglie, lui potrà continuare a sentirtene parlare, e tu non dovrai ascoltarlo mentre fa quel che sapevi benissimo che avrebbe fatto dopo che ti fossi scopato la moglie, ovvero menarselo furiosamente pensando a te.