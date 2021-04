Sono un cis bisessuale over 40 che con gli uomini non ha molta esperienza, felicemente sposato con una donna meravigliosa che sa della mia bisessualità. Pur essendo attualmente monogami, stiamo valutando di aprire la coppia. Se succederà, mi piacerebbe fare sesso con uomini ogni tanto, ma mi mettono ansia le dinamiche delle app da rimorchio gay.

1. Sarò spesso scartato perché sono bi o sposato? Immagino che la bifobia sia più problematica per chi cerca una relazione anziché sesso, ma non lo so.

2. Se incontro uno e finiamo a scopare, è imbarazzante tirare in ballo il preservativo? Lo so: non dovrei aver paura di chiedere il preservativo, e se uno non è in grado di rispettare la richiesta non dovrei scoparci. Non ho paura e non ci scoperei. Ma la maggior parte degli uomini non rimarrebbe un po’ sorpresa, specie oggi che c’è la PrEP?

3. A questo proposito, è il caso di chiedere al medico la PrEP se voglio solo farmi una scopata ogni tanto (magari qualche volta all’anno) con persone che ho vagliato e della cui sieronegatività o non rilevabilità mi fido? Voglio andare sul sicuro, ma non mi va di infilarmi in corpo medicinali superflui.

4. Questa “carenza di attivi” di cui leggo esiste davvero? Sono tanti gli uomini esclusivamente attivi o passivi?

5. C’è nient’altro che dovrei sapere prima di buttarmi sulle app?

– Wondering About Navigating New Arenas Before Indulging