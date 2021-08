Mi sono innamorata di mio cugino di secondo grado quattro anni fa a una festa di famiglia (non lo vedevo da quando ero bambina!). Ci siamo conosciuti che avevo 15 anni, lui due più di me, e siamo stati insieme a distanza per tre anni. Un annetto fa ci siamo lasciati e quest’autunno lo rivedrò per la prima volta a un’altra occasione familiare. Verrà con la nuova fidanzata. È mio dovere metterla a suo agio? Sto alla larga per evitare drammi familiari? Mi sono fatta in quattro per rielaborare questa cosa, Dan, e vorrei fare un sano esercizio di coerenza con me stessa.

– Cancel On Upcoming Shindig? I’m Not Sure!

Spero che alla fine del rapporto tu dovessi elaborare solo l’inevitabile dolore, COUSINS, ovvero che il tuo ex fidanzato (e attuale cugino di secondo grado) non fosse emotivamente o fisicamente violento, e che da elaborare ci fossero dei traumi. E spero che i parenti non abbiano rotto eccessivamente le scatole perché stavi con un cugino (un po’ in tutto il mondo ci si può sposare anche tra cugini di secondo grado!). Immaginando che l’ex ti abbia spezzato solo il cuore (rischio presente in ogni relazione), andando a questo impegno familiare devi fare ciò che qualsiasi adulto farebbe ritrovandosi a un matrimonio, a un funerale o a una festa insieme all’ex. Ti schiaffi un sorriso in faccia e lo saluti, ti presenti cortesemente a lei e per il resto della giornata li eviti. Se non vuoi finire incastrata a parlare con uno dei due o con entrambi, COUSINS, e se dire “Chiedo scusa ma mi scappa tanto la cacca” ti sembra fuori tono, incarica qualcuno di interferire. Questa persona dovrà starti accanto il più possibile, e se per caso vi separate e ti vede intrappolata con l’ex o con la nuova fidanzata, COUSINS, dovrà precipitarsi a salvarti.

E se un parente ti ha rotto le scatole perché eravate cugini di secondo grado – se hai subìto ben più di qualche battuta innocua per esternare il disagio e allentare la tensione – e se da quello nasceva la tua esigenza di rielaborare la rottura con quello che è stato un po’ il tuo fidanzato delle superiori (e che prima o poi avresti lasciato comunque), COUSINS, allora questa festa è l’occasione di mandarlo affanculo.