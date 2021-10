Sono una donna cis. L’anno scorso ho avuto una quasi relazione con un uomo che è durata solo un paio di mesi. Il sesso era bellissimo, e tra noi c’è sempre stato molto sexting. Da quando ci siamo lasciati oscilliamo tra il rimanere in contatto e il silenzio radio__, a volte passando anche mesi senza sentirci. Nei periodi di contatto, però, il sexting torna sempre. Ed è molto eccitante, almeno finché non subentra la frustrazione di non poter davvero fare sesso con lui (ora viviamo in due paesi diversi). Il mio problema è che, non fosse per il sexting (su cui lui spinge molto), non credo che con me parlerebbe d’altro. E ci sono altre ragioni per cui trovo che questa dinamica sia dannosa per la mia vita senza di lui. Per esempio gli piace molto il cuckolding. Vuole che gli racconti con chi esco, con chi faccio sesso, come mi scopano, eccetera. A me diverte stuzzicarlo e farlo ingelosire con i messaggi, specie se in quel momento sono in giro con altri uomini, ma alla fine ho sempre la sensazione di dividere le mie attenzioni tra lui e la persona con cui mi trovo, al punto che a volte con gli altri non riesco a venire per quanto sono distratta (da lui) e quanto mi sento scollegata (da loro).

– My Ex’s Sexy Sexts Are Getting Exhausting, Sorta

Se ti sembra che il tuo ex ti usi solo per il sexting e farti usare così non ti piace, MESSAGES, smetti di sextare col tuo ex. Magari vi risentirete una volta interrotto il sexting – potrebbe contattarti di tanto in tanto giusto per fare due chiacchiere – ma se anche non dovessi mai più risentirlo, potrebbe essere un bene. O meglio: se fatichi a dire no alle sue richieste di sexting e il sexting con lui ti frustra (perché non ci puoi scopare) e ti impedisce di essere presente a te stessa (e con quelli che ti scopi), dovresti forse bloccare il suo numero.

Ma se sextare con lui ti piace – dici di divertirti anche tu – e sei riesci ad azzerare le aspettative per non incorrere in delusioni (se riesci a smettere di aspettarti altro oltre al sexting), continua pure. Ma non farlo quando sei con altri. Esci con loro, goditi quei momenti, scopaci. E la prossima a volta che ti ritrovi a casa da sola e annoiata, MESSAGES, manda un messaggio all’ex dicendogli che sei in giro con un uomo. Così potrai goderti tutto il piacere di farlo ingelosire – è lui quello delle sue fantasie da cuckold – senza lasciarti distrarre quando esci con una persona in carne e ossa.