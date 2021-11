Ho una domandina stupida sulle etichette. Sono una persona non binaria indicata alla nascita come maschio. Nella vita e negli interessi sentimentali tendo alla femminilità. Ho una domanda sull’inclusività della parola “lesbica”. Vale solo per le donne? O comprende chiunque sia femminile e provi attrazione per la femminilità? Voglio definirmi nel modo corretto, senza pestare i piedi a nessuno.

–All Loves Labeled Inclusively

Come etichetta, ALLI, a me “lesbica” sembra parecchio binaria. È chiaro che il significato delle parole si evolve e cambia col tempo, e che il significato si adegua all’uso. Ma attualmente “lesbica” indica – ed è usato in quel senso, e quasi certamente continuerà a esserlo – una donna sessualmente e affettivamente attratta in modo esclusivo dalle donne*. E quindi proprio non capisco, ALLI, perché una persona non binaria come te (femminile e attratta dalla femminilità) possa volersi definire lesbica. Se non sei né donna né uomo, ALLI, perché dovresti usare un’etichetta così binaria? (perché tu ti senta in diritto di usarla è un altro discorso, che delego alla sezione dei commenti).

Ciò detto, nessuno può vietarti di definirti lesbica. Hai presente cosa dice chi contesta quelli che parlano di cancel culture? Che la cancel culture non esiste, è solo un richiamo alle responsabilità individuali? Ebbene, ALLI, non esiste nemmeno chi può decidere dell’identità delle persone. Non c’è una polizia identitaria che può arrestarti o multarti per come scegli di definirti. Esiste solo gente che può trovarlo fastidioso. Nel tuo caso, ALLI, qualche lesbica lo troverà di certo fastidioso – molto fastidioso – ma le lesbiche infastidite non possono certo impedirti di definirti lesbica, non più di quanto gli editorialisti infastiditi di Slate possano impedire a Louis C.K. di riempire le arene. Nessuno lo può cancellare, così come nessuno può dirti chi sei.

***

Sto flirtando con un mio compagno di classe. Ha quattro anni più di me e una certa passione per le droghe e alcune sottoculture, ma anche una vivace presenza sui social. Stiamo pensando di vederci, ma so già che rientrerebbe in una mia tendenza seriale poco sana: scegliere gente che non sa cosa vuole e non riesce a impegnarsi. Mi godo l’eventuale sesso e stop? Oppure sto alla larga per proteggermi?

–Should I Fuck This Intriguing New Guy?

Dipende. Dopo che hai riconosciuto questa tendenza – quella ad affezionarsi a uomini che non sanno cosa vogliono e/o non ri impegnarsi – ti è riuscito di goderti il sesso con uomini incapaci di impegnarsi senza affezionarti? Se la risposta è sì, SIFTING, se hai la certezza di non lasciarti coinvolgere, allora scopatelo serenamente. Ma se la risposta è no – se non riesci a scopare senza affezionarti – allora non farlo.

Allargando di un bel po’ l’inquadratura: non mi riferisco a te, SIFTING, né ai tuoi trascorsi sentimentali, ma a volte, quando ci raccontiamo che un uomo è “incapace di impegnarsi”, semplicemente non vuole impegnarsi con noi. E a volte, quando ci diciamo che una donna “non sa cosa vuole”, in realtà non vuole noi. E va benissimo. Serve a proteggere l’ego. Ma se finiamo col crederci – se ci autoconvinciamo – soffriremo da morire quando l’ex, quello che non sapeva cosa voleva, di colpo lo scoprirà. E non saremo noi.