Il mio fidanzato è un uomo, io sono una donna e stiamo insieme da quasi tre anni. Viviamo da soli in case separate, ma trascorriamo insieme circa tre o quattro notti a settimana. Abbiamo fatto entrambi il vaccino, il richiamo, indossiamo mascherine in pubblico ecc ecc. Il lunedì prima di Natale ho cominciato a sentire dei sintomi blandi ma il test a cui mi sono sottoposta ha dato esito negativo. Il mio ragazzo si sentiva bene e quella settimana abbiamo passato alcune notti insieme. La mattina della vigilia di Natale mi sono sottoposta a un secondo test fai da te e sono risultata positiva. Ho quindi cancellato l’appuntamento con un amico previsto per quel pomeriggio e ho parlato con il mio ragazzo. I nostri piani per la vigilia prevedevano una cena con alcuni suoi familiari. Un’ora dopo lui mi chiama e mi dice che il suo test è negativo e che la cosa migliore era che mi mettessi in isolamento la vigilia e anche il giorno di Natale. Era ancora deciso a incontrare la sua famiglia.

Sono scoppiata in lacrime. Era già stato esposto, e se la sua principale preoccupazione era proteggere la sua famiglia, la cosa più logica da fare era ridurre al minimo i contatti con loro, non con me. Non potevo credere che mi avrebbe lasciato sola a casa a Natale dopo che eravamo stati così tanto a contatto quella settimana. E lui sa che passare le feste insieme come coppia è importante per me! Mi ha richiamata, abbiamo discusso e alla fine mi ha offerto di andare a casa sua e di dormire nella stanza degli ospiti. Arrivata a casa sua, cambia idea e finiamo per condividere lo stesso letto. La mattina dopo volevo chiarire le cose e lui mi dice di essere arrabbiato per il mio comportamento. Pensa che sia stata egoista e che abbia corso il rischio di esporlo ulteriormente. Sono davvero confusa e ferita da tutto il modo in cui si sono svolte le cose. Chi di noi due si sta comportando da stronzo?

–Flamingly Upset Couple Knows Conflict Over Virus Is Dumb

“Non attribuirò il titolo di ‘stronzo’ né all’autrice della lettera né al suo ragazzo”, mi ha detto la dottoressa Stacy De-Lin, che condivide validi consigli scientifici sul covid-19 sul suo impagabile profilo Instagram. “Ma esiste una chiara risposta di sanità pubblica a questa domanda: chi scrive avrebbe dovuto isolarsi dal fidanzato subito dopo aver scoperto di essere positiva e il suo ragazzo, sapendo di essere stato notevolmente esposto, non avrebbe dovuto partecipare ad alcun incontro con la sua famiglia”.

Anche se il dottor De-Lin non si sente a suo agio nell’assegnare il titolo di “stronzo” a uno di voi due, FUCKCOVID, sono io a prendere l’iniziativa e a dividere in due l’epiteto – in un gesto di salomonica saggezza – assegnando il titolo di “stronzo” a entrambi. Ma non dovresti rimanerci troppo male, FUCKCOVID, perché è facile vedere come questa pandemia senza fine stia tirando fuori lo stronzo che è in ciascuno di noi.

“Oltre a occuparci di sanità pubblica, dobbiamo considerare l’incredibile tributo in termini di salute mentale che circa due anni di pandemia hanno imposto su di noi”, dice De-Lin. “In molti desideravamo profondamente vedere i nostri familiari e amici, e siamo rimasti distrutti quando questi piani sono stati ulteriormente rimandati quest’anno. Inoltre le linee guida sui test rapidi, oltre a quelle relative a quello che le persone vaccinate possono e non possono fare, cambiano continuamente. Non stupisce quindi che il suo ragazzo volesse trovare un modo di vedere la sua famiglia e abbia pensato di poterlo fare in sicurezza. Né che chi scrive non volesse rimanere da sola a Natale quando, ne sono sicura, si sentiva già molto isolata”.

E per vedere le cose in una prospettiva più ampia, FUCKCOVID, non è come se avessi preso a pugni un assistente di volo o detto, “Let’s Go, Brandon!” a Joe e Jill Biden la vigilia di Natale. Ci sei semplicemente rimasta male. E avevi ragione su un punto: se c’era una persona che il tuo fidanzato avrebbe dovuto vedere quella persona dovevi essere tu. Considerando quanto tempo avete passato insieme dopo che hai presentato i primi sintomi (prima di risultare positiva), potevi ragionevolmente sostenere che, più che esporlo al rischio, lo avevi già esposto in precedenza. E quindi, in nome della riduzione del rischio, avrebbe potuto e dovuto cancellare il suo incontro in famiglia, trascorrendo invece le feste con te. Ed è quel che ha fatto, giusto? E quindi, per quanto possa averti ferito l’idea di passare il Natale da sola, non è così che è andata, giusto?