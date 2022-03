Ho un problema (non male come incipit, eh?). Sono una donna cis di una sessantina d’anni, con un amante maschio cis di una trentina. Il problema è che la mia vagina è estremamente stretta. A volte sanguino un po’ dopo la penetrazione e poi fare pipì brucia, ma solo per breve tempo. Riusciamo a vederci solo ogni due settimane, quindi non posso contare sulla frequenza per “allargarmi”. In passato mi era stata diagnosticata un’atrofia vaginale, che per molte donne può determinare dolore durante le penetrazioni vaginali. Stiamo usando Uberlube con silicone, che è stato di aiuto ma non ha eliminato il dolore. Qualche consiglio? Da tre mesi faccio applicazioni vaginali di estradiolo, che aiutano la mia secchezza in generale, ma non tanto in caso di penetrazione di un pene, anche se lui dice di provare maggiore morbidezza all’interno. Avrei davvero bisogno di un consiglio perché, per quanto mi piaccia fare sesso con lui, sarò costretta a mettere in pausa le penetrazioni vaginali per il fastidio che mi provocano. Devo anche aggiungere che, prima di lui, erano 17 anni che non facevo sesso. M’imbarazza ammetterlo ma potrebbe esserti utile nel rispondere alle mie domande.

– Age-Gap Enhancing Intense Sexual Treats

P.S. È lui che mi ha fatto delle avance. Inizialmente ero mortificata ma da allora mi sono lasciata alle spalle i pregiudizi sulle relazioni con grandi divari d’età. Oh, e ieri sera ho goduto dell’“entusiasmante” esperienza di farmi leccare l’ano per la prima volta!

“L’atrofia vaginale è molto comune tra le donne e le persone dotate di vagina, e può rendere dolorosa non solo quella vaginale ma qualsiasi tipo di penetrazione”, dice la dottoressa Lori Brotto, psicologa clinico, scrittrice e ricercatrice in ambito sessuale presso l’università della Columbia Britannica. “E anche se Uberlube è un fantastico lubrificante esterno che rende il sesso più confortevole, non fa niente per umidificare la vagina”.

Secondo la dottoressa Brotto la tua idea – che penetrazioni più frequenti possano aiutarti – è corretta, ma non devi aspettare il ritorno del tuo amante perché questo avvenga. “I vantaggi di una dilatazione vaginale regolare, per le persone che non sono state penetrate per lungo tempo, sono ben noti”, dice Brotto. “E quindi consiglierei ad AGEIST, nei periodi in cui non fa sesso con il suo partner, di usare un dilatatore – o magari un dildo – per praticare una penetrazione vaginale in solitario. Dovrebbe farlo almeno una volta alla settimana, con abbondanti quantità di lubrificante, alimentandosi anche con fantasie o produzioni erotiche per stimolare la sua eccitazione mentale”.

Non devi simulare una scopata con un dilatatore o un dildo (e un dilatatore, in questo caso, è solo un dildo con un altro nome); al contrario, inserisci gentilmente il dilatatore lubrificato, ricordati di respirare, e poi – quando è tutto dentro – leggi letteratura erotica o guarda del porno. E poi, se ti va, masturbati fino a venire. Quando sarai con il tuo amante, fai lo stesso ma con il suo cazzo. Metti il suo pene nella tua vagina senza pensare solo al suo piacere. È il tuo che conta. Quando ti senti pronta a farti scopare da lui, non sentirti obbligata ad andare avanti fino a quando ha finito. Lascia che ti scopi solo finché è comodo e/o piacevole per te, e poi passate a qualcos’altro che piaccia a entrambi, se lui non ha finito.

La dottoressa Brotto ti consiglia anche di parlare con il tuo ginecologo e chiedergli se è il caso di passare a un diverso sistema di assunzione di estrogeno vaginale – esistono pastiglie, creme e anelli, oltre alle inserzioni che stai usando – e al contempo di rimodulare le dosi. “Potrebbe anche valutare di farsi vedere da un fisioterapista pelvico, nel caso in cui parte del disagio che prova derivi da una rigidità della parete pelvica”, dice Brotto. “I fisioterapisti della parete pelvica conoscono esercizi molto efficaci per lenire il dolore vaginale. Inoltre alcune posizioni possono aumentare il dolore di vagine che già ne provano: AGEIST e il suo amante dovrebbero quindi provare varie posizioni. E poiché anche la lunghezza e la circonferenza del pene di un partner possono essere un fattore, alcune coppie utilizzano OhNut (www.ohnut.co), una serie di anelli che possono essere posizionati alla base dell’asta del pene per ridurre la lunghezza”.

È importante anche che tu ti senta eccitata – e non impaurita – all’idea che il tuo amante ti raggiunga. Sapere che puoi essere impaziente all’idea di fare quel che ti piace e ti fa sentire bene, e sapere che lui non si aspetta che tu soffra e sopporti quello che ti fa stare male (anche se questo significa non mettere il pene nella vagina per il momento) sarà non solo l’unico modo di sentirti rilassata ed eccitata. Ma anche il mondo più rapido di riprendere a fare penetrazione vaginale in futuro. Buona fortuna.

Potrete seguire la dottoressa Brotto nella nuova serie documentaria di Netflix, The principles of pleasure, che uscirà il 22 marzo (il primo episodio è dedicato alle parti erogene dell’anatomia femminile, AGEIST, e la dottoressa Brotto suggerisce che tu la guardi con il tuo partner).

P.S. Non c’è bisogno di mettere “entusiasmante” tra virgolette quando parli di anilingus!