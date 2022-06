Da uomo queer non bianco – sono asiatico – mi sento ferito ogni volta che entro in contatto con i gay di New York, Toronto o di qualsiasi altra città dove i maschi gay bianchi sono la maggioranza. I gay, specialmente quelli bianchi e asiatici, mi respingono per via della mia razza, e nessuno ammette di essere sessualmente razzista. Mi rendo conto che per molti l’attrazione sessuale è una cosa inconscia, ma non è giusto che un gay asiatico come me sia costantemente emarginato e respinto. Anch’io lotto per i diritti dei gay. Anch’io credo nell’uguaglianza. Ho sofferto anch’io per la mia omosessualità alle superiori, e provato le stesse paure facendo coming out. Perché non esiste accettazione, né spazio, né accoglienza in questa comunità gay completamente imbiancata? Sono uno e ottantacinque per settantadue chili, atletico e decisamente attraente. Cosa devo fare? A questo punto tanto vale farsi monaco e rinunciare al sesso per sempre.

—Enraged Dude Details Infuriating Experience

“Mi riconosco in molto di ciò che esprime EDDIE”, dice Joel Kim Booster, scrittore e comico di Brooklyn. “L’arma a doppio del vivere in una città con una grande comunità gay è che quella comunità può essere così ampia da dare finalmente modo anche a noi di emarginare qualcuno”.

Anche Jeff Chu, un altro scrittore che vive Brooklyn, si associa: “Nella comunità gay, proprio come nella società in generale, il razzismo è ancora molto presente”, dice. “Molti asiatici americani come me escono dal proverbiale armadio per entrare in una strana gabbia di bambù dove ti trattano come un feticcio oppure ti ignorano. Un sacco di volte, quando vado nei bar gay, vedo gente che si proietta in testa il suo bel filmino porno interraziale, con me nella parte del cinese tascabile. Altri (quelli che mi interessano, per dirla tutta) si comportano come se avessi indosso un cheongsam dell’invisibilità”.

Chu ritiene che di colpe da distribuire, per questa triste situazione, ce ne siano parecchie. “Sono i mezzi d’informazione gay”, dice. “È Hollywood. Pur con tutti i personaggi lgbt che si sono adesso in tv, che immagine ci arriva di quelli asiatici americani? È il fatto che le associazioni per i diritti lgbt non si siano ancora abbastanza diversificate, specie ai vertici. E siamo anche tutti noi, quando per pigrizia non affrontiamo i pregiudizi che noi stessi abbiamo”.

Booster e Chu hanno ragione: nella comunità gay il razzismo è un problema, ci sono persone che sono ingiustamente e crudelmente emarginate, e tutti quanti dobbiamo affrontare i nostri pregiudizi.

Anche tu, EDDIE. Citi la tua statura (alto!), il tuo peso (magro!) e il tuo aspetto (decisamente attraente!) a riprova del fatto che i rifiuti che ricevi derivino solo dalla tua razza. Ma ci sono ragazzi bassi, robusti, d’aspetto normale o dalla bellezza non convenzionale respinti perché non sono alti, snelli o “boni” in senso standard proprio come tu sei respinto perché non sei bianco (il retaggio culturale e i preconcetti che alimentano una preferenza, che so, per i ragazzi alti, sono molto meno deleteri – ovviamente – di quelli che alimentano una preferenza per i ragazzi bianchi).

“Essendo io il classico cinese basso, la mia prima reazione leggendo la lettera di Eddie è stata: uno e ottantacinque! Dio, che invidia”, dice Chu. “E il problema è anche un po’ quello. Anch’io, come tanti altri, ho interiorizzato un ideale: alto, palestrato, eccetera, ma soprattutto bianco”.

Anche Booster è rimasto colpito dalle tue misure: «Mi riesce difficile immaginare che uno alto un metro e ottantacinque, atletico e decisamente attraente possa avere problemi a rimorichiare”, dice. “Sulla carta, stiamo parlando del gay ideale! Io, che non mi ritengo nessuna di queste cose, faccio una quantità di sesso assolutamente dignitosa”. Booster, che in un modo o nell’altro riesce a fare parecchio sesso anche nella “comunità gay completamente imbiancata” di New York, ha qualche dritta pratica da darti. “Se l’uo delle app diventa troppo negativo, allora a EDDIE conviene starne alla larga”, spiega. «Se le app d’incontri lo fanno sentire frustrato, che si prenda una pausa. Sentirsi doppiamente minoranza può provocare un senso di isolamento, ma vivere in una grande città ha anche aspetti fantastici. Ci sono possibilità di incontro e locali e attività per tutti i gusti. Si iscriva a una squadra di pallavolo gay – che è dove davvero i gay asiatici vanno forte – oppure cerchi una delle tante serate gay asiatiche che ci sono nei bar gay della città. Perché esistono”.

E a New York, Chu ha avuto successo anche sul fronte sentimentale. “Anch’io mi sono sentito come EDDIE, pur essendo più basso, meno atletico e meno attraente, eppure ho trovato marito”, dice. “Per il monastero non avevo la vocazione, e a naso direi che nemmeno EDDIE ce l’ha”.

Una parolina anche ai gay bianchi: avere delle preferenze va benissimo. Ma abbiamo il dovere di analizzarle riflettendo sulle influenze culturali che potrebbero aver contribuito a formarle. Una buona idea sarebbe accertarsi che queste preferenze siano davvero nostre, anziché “gusti” limitati e limitanti che ci vengono inculcati dalla tv, dal cinema e dal porno. Ma se avere delle preferenze è legittimo (e ne hanno anche i maschi gay non bianchi), nulla giustifica il fatto di infestare Grindr, Tinder o Recon – ma anche solo le chiacchiere da bar – di insulti disumanizzanti come “niente asiatici”, “no neri”, “no effeminati”, “no grassi» e via dicendo (mentre “no repubblicani” va sempre bene).

L’ultima parola va a Booster: “Nota per le ‘rice queens’, ovvero i gay con una predilezione per gli uomini asiatici, che senza dubbio scriveranno in risposta a quest’uomo: siamo contenti di piacervi. Ma piacervi esclusivamente per la nostra razza può essere imbarazzante nel migliore dei casi, e parecchio inquietante nel peggiore. L’esperienza mi insegna che certe preferenze va benissimo anche tenerle nascoste, mentre dovete cominciare a conoscerci un po’ meglio come esseri umani”.

Seguite Joel Kim Booster su Twitter (@ihatejoelkim) e non perdetevi il suo splendido ultimo film Fire Island, ora in streaming su Hulu. Jeff Chu è autoreDoes Jesus really love me? A gay christian’s pilgrimage in search of God in America. Seguitelo su Twitter:@jeffchu.