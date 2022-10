Sono un omosessuale nero sulla trentina. Da ragazzo, parenti e amici mi davano del ciccione. Va detto che vivevo in una comunità interamente bianca con due genitori bianchi. Durante l’adolescenza, mentre venivo a patti con la mia sessualità, ho cominciato a fare palestra. Ho messo su un sacco di muscoli, che mantengo da diciassette anni, e la palestra mi aiuta molto a gestire l’ansia. Ricevo un sacco di attenzioni dai maschi, e spesso mi viene detto che sono molto attraente. Una volta mi ci crogiolavo perché pensavo di essere brutto. Ma quel che pensavo mi avrebbe reso felice in realtà non l’ha fatto. Ho sempre desiderato un rapporto sentimentale monogamo basato sull’amore e sul rispetto reciproci. Non è mai arrivato. Mi è capitato di uscire con gente che mi ha ficcato le mani nei pantaloni in pubblico. Una volta un tizio mi ha chiesto il numero al supermercato, e mentre glielo digitavo sul telefono ha cominciato a toccarmi un capezzolo. Ho subìto molestie sessuali al lavoro e richieste insistenti di sesso dopo che avevo detto no.

In cerca di consigli su queste esperienze, mi sono rivolto ad amici e mentori più anziani e saggi, ma spesso mi sento rispondere che dovrei “godermi le attenzioni finché sono giovane” o che certi comportamenti devo aspettarmeli per via del corpo che ho e di come mi vesto. Ho amici che dicono di non prenderla sul personale, che per alcuni sono semplicemente l’incarnazione delle loro fantasie gay sui neri. È davvero questo che devo aspettarmi dal mio percorso sentimentale? A volte mi chiedo se queste difficoltà non derivino in parte dall’essere nero. So che non sempre è così, e sinceramente provo una certa vergogna anche a parlarne, come se usassi la razza per giustificare i miei problemi. Ma la mia esperienza è così diversa da quella dei miei amici e mentori bianchi che non so. Sono in terapia con una persona non bianca che mi aiuta a lavorare sul mio essere nero e la mia sessualità. Ma il domandone che ho per te è: sto sbagliando qualcosa? O me la vedo con le stesse difficoltà che affrontano le altre persone queer non bianche?

– All Around Confused

La persona con cui fai terapia è più qualificata e al tempo stesso in una posizione migliore per aiutarti ad analizzare i problemi che derivano dal tuo essere queer e non bianco, quelli legati alle tue esperienze giovanili, e quelli che potresti crearti da solo. Ma una cosa la dirò: non c’è nulla di vergognoso nel chiedersi se il proprio essere neri – unito al razzismo degli altri, al tuo pregiudizio antineri interiorizzato e ad altre dinamiche che sfuggono al tuo controllo – sia d’ostacolo alla propria felicità.

Ma dirò anche questo, AAC: avresti meritato di meglio da parenti e amici durante l’adolescenza; meriteresti di meglio da amici, mentori, partner sentimentali, partner sessuali ed estranei al supermercato oggi. Devi poterti vestire come vuoi senza che qualcuno ti tocchi senza il tuo consenso. Nessuno deve insistere nel chiederti di fare sesso se non hai già esplicitamente accettato e/o hai già esplicitamente rifiutato. E se essere “l’incarnazione delle loro fantasie sui neri” ti facesse piacere – se fossi tu a voler vestire e svestire quei panni – sarebbe un conto. Ma non è un ruolo a cui devono relegarti degli sconosciuti, AAC, e mi inquieta sapere che per i tuoi amici dovresti tollerarlo, o addirittura adottarlo.

Venendo al dubbio che tu stia sbagliando qualcosa…

Ci sono uomini che fanno tutto come si deve e ancora non sono riusciti a trovare – superata abbondantemente la trentina – la relazione che vogliono. Tieni presente, AAC, che non si tratta semplicemente di trovare un uomo che voglia lo stesso tipo di relazione che vuoi tu, ovvero un rapporto d’amore monogamo anziché non monogamo. Devi trovare una persona che voglia lo stesso e sia anche sessualmente compatibile. Che nelle relazioni sessualmente esclusive la compatibilità sessuale abbia un’importanza enorme dovrebbe essere sottinteso, ma lo sottolineo perché di gente che intraprende relazioni sessualmente esclusive con persone con cui sessualmente non scatta ce n’è una cazzo di valanga (sul serio, certe settimane è metà della posta che ricevo). Ma la compatibilità sessuale da sola non basta. Bisogna anche trovare qualcuno i cui obiettivi in materia di lavoro, vita e famiglia siano affini ai propri. E a un certo punto, AAC, devi scendere a un compromesso. Potresti trovare un uomo che vuole sì la monogamia, ma anche altre cose (figli? barboncini? piercing ai capezzoli?) che tu non vuoi. Oppure uno con cui l’incastro è buono nella sfera sessuale, emotiva e sociale, ma che non vuole la monogamia o non la vuole per sempre. Forse non la vorrai per sempre nemmeno tu. Perché una relazione funzioni nel breve periodo bisogna negoziare e scendere a compromessi; perché funzioni sul lungo periodo, bisogna rinegoziare e rivedere i compromessi.

Per concludere, due cose.

La prima è che inviterei i lettori neri gay o queer a condividere le loro esperienze e le loro riflessioni con AAC nella sezione commenti. E se non hai mai visto il film Tongues untied, AAC, ti consiglio di approfittarne ora. È un documentario del 1989 diretto da Marlon T. Rigg, parla di cosa significa essere neri e gay nella nostra società ed è attuale oggi come trent’anni fa. Andrebbe visto da tutti.