Sono un omosessuale di 71 anni sposato con un uomo molto più giovane. Fin qui tutto bene, non è rilevante se non come semplice informazione. Quindici anni fa ho assunto per un breve periodo il Prozac. Pur smorzandomi la libido, gli orgasmi che riuscivo ad avere all’epoca erano stratosferici. Ne parlai perfino con il medico, il quale mi liquidò dicendo: se la goda. Benissimo. Ma a distanza di quindici e rotti anni – perlopiù trascorsi senza Prozac (non lo presi a lungo) – gli orgasmi sono rimasti stratosferici. Quelli del marito durano nella norma, dai cinque agli otto secondi, mentre i miei continuano per trenta secondi buoni, e dopo mi lasciano fuori uso. Non so se c’entra, ma a volte mi viene anche un breve ma feroce mal di testa. Molto raramente provo anche una sorta di disorientamento postorgasmico, come una sensazione di “déjà vu” che dura per ore. Mi sono fatto vedere da un neurologo, che però non ha saputo darmi spiegazioni. Ho paura che questi orgasmi mi procurino danni permanenti. Secondo te degli episodi così esplosivi rischiano di farmi del male? Faccio sesso un paio di volte alla settimana e mi succede sempre.

– Massive Orgasms And Neurological Symptoms

C’è chi ha forti mal di testa subito prima o subito dopo l’orgasmo, e questi “mal di testa sessuali”, come li chiamano i medici, anche se molto fastidiosi non sono potenzialmente letali. Se fai uso di Viagra o di popper (che non andrebbero mai associati), potrebbero essere quelli a provocare o peggiorare i mal di testa.

Quanto agli altri sintomi, un recente studio citato dal Times di Londra può fornire qualche indicazione. Lo studio, pubblicato su una rivista medica sottoposta a revisione scientifica, tratta di sindrome da malattia postorgasmica (in inglese, post orgasmic illness syndrome o Pois), una rara disfunzione sessuale che colpisce una percentuale minuscola di uomini. Un uomo, in sostanza, può diventare allergico al proprio sperma, e il suo sistema immunitario può organizzare una risposta agli spermatozoi “abbandonati” che sono usciti dalle palle ma non dal corpo.

“Non ne sono a conoscenza molti medici, figuriamoci la popolazione”, ha dichiarato al Times Andrew Shanholtzer, studente di medicina alla Oakland university e principale autore dello studio. “È assai probabile che non sia diagnosticata, e che in molti ne siano affetti senza saperlo”.

Considerato che tra i sintomi ci sono spossatezza, disorientamento e mal di testa, più una serie di sintomi simil-influenzali, MOANS, è possibile che anche tu ne sia affetto senza saperlo.

Lo studio illustra come Shanholtzer ha trattato un giovane affetto da Pois con sintomi all’apparenza ben peggiori (e assai meno divertenti) dei tuoi: tosse, linfonodi ingrossati, orticaria. L’uso di un antistaminico ha ridotto la gravità dei sintomi di più del 90 per cento. Lo studio sarà pubblicato nel numero di Urology Case Reports del novembre 2022 (Post orgasmic illness syndrome successfully treated with antihistamine: A case report, Shanholtzer, et al), casomai volessi stamparlo, mostrarlo al tuo dottore. O chissà, magari è davvero quel Prozac assunto per un attimo quindici anni fa, e l’antistaminico non aiuterebbe.

A ogni modo, MOANS, prima o poi tocca a tutti… e mi vengono in mente modi ben peggiori, per andarsene, di un gigantesco orgasmo nell’ottavo decennio della mia vita.