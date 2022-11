Sono una donna sposata con un uomo__. Ci è capitato di svagarci allegramente con altri, ma non ultimamente perché abbiamo un figlio piccolo. Siamo entrambi bisessuali e over 40. Valutavamo il vaccino contro il vaiolo delle scimmie, che però non mi sembrava urgente perché al momento non facciamo sesso con altri. Vengo alla domanda: come devo reagire alla scoperta che mio marito si è vaccinato senza dirmelo? Gli ho visto un bozzo arrossato sul braccio, mi ha risposto che non era niente. Allora gli ho detto che sembrava la reazione al vaccino contro il vaiolo delle scimmie, e ha ammesso di esserselo fatto senza dirmelo. Io ero favorevole a che si vaccinasse, e che ci sia andato di nascosto mi manda nel panico. Credo che mi tradisca. Qui sono le due del mattino e ho appena ordinato due test hiv/aids casalinghi, e lunedì andrò dal ginecologo a farmi uno screening completo per le malattie veneree. Cosa devo fare? Sono a pezzi.

– Seriously Panicking Over Unapproved Shot And Lies

Quando leggerai questa risposta, SPOUSAL, i kit per il test hiv/aids saranno arrivati e avrete i risultati. Avrai anche visto il ginecologo, e probabilmente ritirato il referto degli esami per le infezioni sessualmente trasmesse (Ist). Ipotizzando l’assenza di brutte sorprese – che siate entrambi negativi alle stesse cose a cui lo eravate negli ultimi esami – cosa ne consegue?

Lungi da me volerti provocare un’altra notte insonne, SPOUSAL, ma i tuoi esami potrebbero essere tutti negativi anche se tuo marito ti tradisse. In mancanza di altre prove – in mancanza di prove concrete che ti stia tradendo – penso che tuo marito meriti il beneficio del dubbio.

Quel vaccino contro il vaiolo delle scimmie è l’unico fatto annoverabile come prova, SPOUSAL, e c’è un passo molto lungo tra “Mio marito si è vaccinato contro il vaiolo delle scimmie senza dirmelo” e “Mio marito mi tradisce con altri uomini durante una crisi sanitaria che colpisce principalmente gli uomini gay e bisessuali; inoltre, con quegli uomini non usa il preservativo; inoltre, mi espone consapevolmente al rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie e l’hiv”. Se già in passato tuo marito si è mostrato imprudente con la sua salute sessuale e la tua – se per esempio mentre giocavate con altre persone ha tentato senza il tuo consenso di non usare precauzioni, e la tua paranoia deriva da quello e altri episodi simili – non capisco cosa tu ci faccia ancora sposata con lui.

Allargando un po’ l’inquadratura…

Mi vengono in mente alcune ottime ragioni per cui un bisessuale sposato può decidere di vaccinarsi contro il vaiolo delle scimmie anche se la sua compagna vuole che aspetti. Innanzitutto, non è un vaccino di facile reperibilità. Se le dosi sono arrivate nella vostra zona e/o il suo medico gliel’ha proposto, ha fatto bene a vaccinarsi anche se al momento non va a letto con nessun altro. E perché poi la sua compagna – ovvero tu – avrebbe voluto farlo aspettare? Se non volevi che si vaccinasse per avere una specie di polizza assicurativa, se eri pronta a rendere inutilmente ed evitabilmente rischioso un eventuale tradimento per scongiurarlo, come scelta mi pare piuttosto irresponsabile.

A volte, SPOUSAL, quella che può sembrare una scusa è la risposta sincera. La mia ipotesi è che tuo marito si sia vaccinato perché spera che prossimamente possiate entrambi ricominciare a giocare con altri e vuole essere pronto. Gli uomini devono aspettare un mese tra la prima dose e la seconda, e altre due settimane dopo l’ultima per essere completamente immunizzati (o il più immunizzati possibile). Se tuo marito non vede l’ora di riaprire la coppia – di comune accordo – nel breve periodo, è probabile che volesse essere pronto per quando aveste deciso, insieme, di ricominciare a giocare con altri. E non ti ha detto che si sarebbe fatto il vaccino perché, pur volendo farsi trovare pronto al momento giusto, sapeva che tu non eri pronta e non voleva metterti fretta né fare pressione.

La mia analisi della situazione parte dal presupposto che tuo marito non sia uno stronzo bugiardo, traditore, irrispettoso e incosciente, e che si meriti il beneficio del dubbio. Tu lo conosci meglio di me, SPOUSAL, ed è perfettamente possibile che si sia già dimostrato un bugiardo, un traditore, uno stronzo irrispettoso e uno stupido incosciente più e più volte.

Ma se è così – se davvero lui è tutte queste cose orribili, disonorevoli e squalificanti, e non merita quindi il beneficio del dubbio – torno a chiederti (più e più volte): cosa ci fai ancora sposata con lui?