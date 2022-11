Cari lettori: questa settimana non ci sono, per cui ripubblichiamo una domanda/risposta che ha avuto successo qualche anno fa. Questa rubrica è apparsa per la prima volta alla fine del giugno 2018. Io torno la settimana prossima con una rubrica tutta nuova.

Sono un ventiquattrenne etero che ha da poco chiuso una storia durata più di quattro anni. Uno dei motivi per cui io e la mia ex ci siamo lasciati era una generale mancanza di compatibilità sessuale. Lei, in particolare, aveva un’avversione per il sesso orale, sia praticato sia ricevuto. Per tutto il tempo in cui siamo stati insieme, non mi ha mai fatto un pompino. Il che mi porta al motivo per cui ti scrivo: uno dei miei più cari amici, Sam, è gay. Poco dopo essermi lasciato, mi sono trovato a parlare con lui del fatto che mi manca il sesso orale, e Sam si è detto disponibile ad “aiutarmi”. Io ho accettato, e lui mi ha fatto un pompino clamoroso. A me ha fatto piacere riceverlo, e non ero affatto inibito all’idea che a succhiarmelo fosse un uomo. Da allora, di pompini Sam me ne ha fatti altri tre. Il problema è che sto cominciando a sentirmi in colpa e ho paura di sfruttarlo. È davvero un caro amico, e non vorrei che questa situazione sessuale sbilanciata nuocesse al nostro rapporto. Sam sa che a me non piacciono gli uomini e che non ricambierò mai, e ho come l’impressione di essere ingiusto nei suoi confronti. Ma sono letteralmente i primi pompini che ricevo da quand’ero adolescente. Cosa devo fare?

– Totally Have Reservations Over Advantage Taking

Solo una persona sa cosa pensa Sam di questa “situazione sessuale sbilanciata”, THROAT, e quella persona non sono io. È Sam. Allargando un po’ l’inquadratura: la gente mi chiede in continuazione cosa pensa la persona che si scopano o con cui fanno fisting o che frustano. Ci sono uomini che mi chiedono come mai una donna sia sparita senza preavviso, e donne che vogliono sapere se il loro fidanzato è segretamente gay. Io, pur essendo ben felice di fare ipotesi, non ho la capacità di leggere nel pensiero. Il che vuol dire che non posso sapere con certezza come mai quella donna sia sparita, né se il fidanzato in questione sia gay, e nemmeno – venendo al tuo caso, THROAT – che cosa pensi Sam dei quattro pompini non ricambiati che ti ha fatto. Lo sa solo Sam.

Ed è per questo, THROAT, che ti ho risposto in privato chiedendoti il contatto di Sam. Siccome era evidente che avessi paura di chiederglielo tu stesso (probabilmente per timore che i pompini finissero), mi sono offerto di farlo io al tuo posto. Non era una proposta seria, ma solo un modo per dirti “devi chiederlo a Sam”. Tu però mi hai mandato il contatto di Sam, e nel giro di qualche minuto mi sono ritrovato a chiacchierare con lui.

“È vero, succhio il cazzo al mio amico etero”, mi ha risposto Sam. “E mi lusinga che ti abbia detto che sono bravo. È una botta di autostima!”. Come THROAT, anche Sam ha ventiquattro anni. È cresciuto sulla costa orientale, e lui e THROAT si conoscono dall’inizio dell’università. Sam ha fatto coming out con i suoi amici alla fine del primo anno e oggi vive in una grande città dove, quando non lo succhia a THROAT, lavora nel marketing.

La mia prima domanda a Sam: sei uno di quei gay che si eccitano a soddisfare i maschi etero? “In vita mia non avevo mai fatto nulla con un etero”, risponde Sam, “quindi no, non sono una persona che si eccita a soddisfare i maschi etero. Finora avevo fatto sesso solo con uomini gay”.