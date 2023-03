1. Consigliavi di far scorta di pillole abortive da tenere per le amiche, perché in futuro potrebbero vietarle. Da brava ingenua pensavo che il divieto non sarebbe mai arrivato. Adesso, come saprai, la pillola abortiva sta per essere proibita dall’oggi al domani in tutto il paese per quella causa in Texas. Per prenderle dovrei andare dal medico, e non mi va di mentire fingendo siano per me. Si possono trovare in altri modi?

Su PlanCPills.org!

***

2. Non sono brutto, guadagno bene, ho una casa di proprietà e sono simpatico. Ma nessuna mi vuole e con nessuna dura perché sono autistico. Tutti mi dicono: “Esci, conosci gente”, ma non funziona. Voglio una relazione vera, anche se mi accontenterei di un escort. Ma non mi va di finire derubato o ammazzato.

Non posso consigliarti direttamente come trovare una escort – sul piano legale è una zona grigia – ma posso invitarti a seguire su Twitter gli attivisti per i diritti dei lavoratori sessuali, molti dei quali sono lavoratori sessuali a loro volta. La maggior parte delle sex worker che conosco – personalmente, non professionalmente – ha lavorato con clienti autistici. Trovare una professionista esperta che ti vada di incontrare richiederà un po’ di tempo e di impegno, e l’energia che attualmente investi nell’essere infelice sarebbe meglio spesa in questa ricerca. Ci sono poi dei siti di incontri per adulti autistici, come Hiki (www.hikiapp.com), a cui dovresti dare un’occhiata.

***

3. Qual è il modo migliore per un GAY di fare sesso in palestra?

Nessuno scopa in palestra – o via palestra – se in palestra non ci va. Come disse una volta una persona oggi molto controversa: nella vita, il successo consiste all’80 per cento nell’essere presenti. Consiglio extra: prima degli smartphone e delle app, i GAY prima si adocchiavano in sala pesi, poi cominciavano ad aiutarsi con gli attrezzi e fine andavano negli spogliatoi a fare le loro cose, ovviamente con discrezione, per non spaventare gli ETERO e/o infastidire i GAY che in palestra non fanno certe cose. Oggi, in palestra, apri Grindr e mandi una foto del buco del culo a quello seduto sulla macchina accanto.

***

4. Sono un etero cis di 43 anni. A breve andrò dal medico e voglio chiedergli di fare il test per il disturbo dello spettro autistico, perché una buona metà delle mie fidanzate e alcuni amici mi hanno chiesto se sono nello spettro. Non credo che una diagnosi mi cambierebbe la vita, se non aiutandomi a ricontestualizzare un sacco di “rotture” con amici e fidanzate avvenute nel corso degli anni. Sai dirmi se e come sia il caso di contattare ex amici e fidanzate per dirgli che questa diagnosi potrebbe spiegare in parte i problemi che abbiamo avuto? Con la maggior parte di loro sono rimasto (più o meno) in buoni rapporti.

Un aggiornamento di status su Facebook e/o una storia su Instagram – ammesso che tu sia sui social e/o voglia diffondere la tua diagnosi – è probabile che raggiunga la maggior parte dei tuoi ex amici e fidanzate. Se ti sembra troppo pubblico, puoi tranquillamente mandare un messaggio agli amici e alle ex con cui sei (più o meno) in buoni rapporti, in particolare a chi ha avanzato l’ipotesi dell’autismo.

***

5. Ho visto dei video di uomini che si fistavano. C’è chi lo prende fino al gomito. Come cavolo è possibile?!? Voglio dire, prima o poi arrivi ai polmoni o al cuore! Anche facendo la massima attenzione, come può essere una pratica sicura e che non provoca danni permanenti?

“Alcuni, dentro, sono fatti diversamente”, risponde CagedJock, un pornoattore gay spesso immerso nei suoi coprotagonisti fino ai gomiti . “Una volta ho fistato un ragazzo – piccoletto, sul metro e sessantacinque – e sono scivolato al gomito come se niente fosse. Anatomicamente era portato. Ma ho fistato anche gente alta un metro e novanta senza andare oltre il polso. Non è l’altezza, insomma, che ti fa arrivare al gomito. È come per i circensi: alla gente normale certe cose non riescono. Ed è sicuro, se fatto nel modo giusto. Faccio fisting attivo dal 2015 e passivo dal 2004. Devi sapere come funziona il corpo, usare il buon senso, imparare a interpretare i segnali fisici di chi riceve e comunicare tanto”. Seguite CagedJock su Twitter e Instagram: @CagedJock.

***

6. Come si usa efficacemente una diga dentale?

Si toglie la diga dalla confezione, si colloca la confezione nell’apposito contenitore per la differenziata e ci si dirige al più vicino bidone dell’immondizia. Una volta sospeso il braccio sopra il bidone, si apre la mano lasciando che la diga dentale si posi dentro il bidone dell’immondizia, dopodiché ci si reca su MyLorals.com e si ordina un paio di slip da cunnilingus ultrasottili approvati dalla Fda.