Lesbica trentenne coniugata, in coppia non monogama che non fa sesso. Credi sia possibile risvegliare la passione, se si è entrambe disponibili? Contesto: mi piace il sesso come si deve, e con altre donne ho un’intesa sessuale incredibile, mentre nei dieci anni che ho passato con mia moglie il sesso è sempre stato raro, leggi due o tre volte l’anno. Lei è spesso stanca e priva di energie, e a letto di energia ne ha così poca che più di una volta, letteralmente, si è addormentata sul più bello. Cosa che mi ha dato una mazzata all’autostima, tanto che ho trascorso gli ultimi dieci anni in preda a solitudine, desiderio e frustrazione. Ultimamente è subentrato il rancore. Mi dirai vai a fare del gran sesso con le altre, ma mia moglie al riguardo è mooolto invadente, e se mi vedo con le altre tende a diventare gelida. Ormai ho accettato il fatto di non voler continuare così. Non so come sbloccare questa dinamica di coppia. Siamo in terapia insieme da quattro anni, e anche se dice che anche lei vorrebbe una vita sessuale più eccitante, nulla è cambiato.

– Help A Lesbian Out

Una delle commentatrici superstar di Savage.Love – BiDanFan – ha risposto alla tua domanda prima di me, HALO, e la sua risposta mi è piaciuta: “Dice di volere anche lei una vita sessuale eccitante, ma il suo comportamento lo nega. Vuole fare sesso un paio di volte l’anno e non vuole che tu lo faccia con nessun’altra. Non è giusto. Quattro anni di terapia non hanno risolto niente. Tua moglie ti racconta di voler riaccendere la vostra intesa sessuale per impedirti di lasciarla. Ma tu quanti decenni intendi passare così? Il gran sesso con le altre però non farlo subito! Prima divorzia, e poi fai del gran sesso con le altre”.

È un buon consiglio – BiDanFan dà solo buoni consigli – ma personalmente, HALO, non penso che per fare del gran sesso con altre tu debba aspettare di aver chiuso le pratiche di divorzio. Non penso tu debba aspettare nemmeno di aprirle! Siete una coppia aperta non monogama, ovvero avete già il permesso di fare sesso altrove. Perché aspettare? E se tua moglie fa la fredda, se ti punisce perché fai sesso altrove quando è lei che ti ha permesso di farlo, di questo bisogna parlare in terapia.

Allargando l’inquadratura: non si può ravvivare una scintilla che non è mai scoccata. Di qualunque natura sia, e per quanto vi abbia reso e vi renda felici, il vostro rapporto non si è mai fondato su una grande intesa sessuale. Devi smetterla di sentirti in colpa e/o assorbire sensi colpa per la soluzione, scelta da tua moglie (il permesso di cercare altrove), che per tanto tempo ti ha permesso di rimanere sposata. E se tua moglie non smette di provare a farti sentire in colpa – di punirti con la sua freddezza – sarai tu a dover decidere di non sentirti in colpa.

Credo sia il momento di dare il temuto ultimatum: “Coppia aperta come dico io, vale a dire aperta e felice, oppure ciao”. Tua moglie potrebbe optare per il “ciao”, e potrebbe essere perfino meglio per entrambe. Ma potrebbe anche decidere… una volta capito che non può controllarti con i suoi cambi di umore, e/o esaurire la vostra aspettativa di vita in terapia… di essere felice per te quando trovi altrove.