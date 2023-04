Ho un rapporto a distanza (un’amicizia intima) da tre anni. Viviamo in stati diversi. Ci siamo conosciuti di persona, abbiamo fatto amicizia online e da lì è nata la relazione. Una volta sono andato a trovarla per una settimana ed è stato molto intimo e divertente per entrambi, anche se mentre ero lì ha fatto un accenno alla mia puzza di sudore. Ho risolto appena possibile e non è sembrato un grosso problema, la questione è poi riemersa solo nei momenti in cui magari era arrabbiata o frustrata. Stiamo programmando un’altra visita, ma continua a tirare in ballo la questione del mio odore, e ha perfino detto: “Se è forte come l’altra volta non puoi stare da me, ti devi prendere una stanza d’albergo e non ti bacio né ti scopo”. Il che mi lascia perplesso, perché l’altra volta c’è stata molta intimità fisica, lei è sembrata divertirsi parecchio, e in seguito per settimane ha continuato a ripetermi quanto le fosse piaciuto fare sesso. Il problema è venuto fuori a distanza di mesi da quella settimana. Devo seguire le sue indicazioni e stare attentissimo alla questione sudore o mi sto facendo manipolare sul piano emotivo? Gli amici stretti mi dicono che non puzzo mai di sudore (ovviamente non mi si avvicinano altrettanto, perché con loro non scopo), faccio minimo una doccia al giorno, metto sempre il deodorante e mi lavo i denti dopo ogni pasto. Ogni tanto mi accorgo di puzzare di sudore, ma quando capita risolvo. Per finire, e qui casca l’asino, lei ha un disturbo di personalità borderline non curato.

– Oddly Disrespectful Odor Request

È un asino di un certo peso quello che fai cascare a fine lettera, ODOR.

Gli adulti con un disturbo borderline di personalità (Dbp) grave e non curato, oltre a vedere e sentire cose che non ci sono, possono a volte avere allucinazioni olfattive, ovvero sentire odori che non ci sono. Studi dimostrano che le allucinazioni olfattive sono più comuni di quelle uditive, beninteso sempre tra gli adulti con casi affetti da Dbp grave e non curato.

Io non so se la tua scopamica abbia le allucinazioni olfattive. Non so nemmeno se sia affetta da Dbp. Mi sfugge come si possa mentire su una cosa del genere, ma il suo comportamento sembra effettivamente incostante – di per sé sintomo di Dbp – e la gente mente in continuazione quando non dovrebbe. So però, e posso affermare con una certa sicurezza, ODOR, che nessuno che abbia abitudini igieniche regolari come sostieni di avere tu va in giro puzzando orribilmente di sudore. Avrai un odore, ovviamente, come tutti. E ogni tanto qualcuno si sentirà respinto dal tuo odore naturale, quello di base, che hai appena docciato, per motivi che non sono spiegabili. Se è questo il caso – se è solo una questione chimica, ormonale o feromonale – allora non hai sbagliato nulla, ODOR, e nulla ci puoi fare.

Va da sé che potresti avermi mentito sulle tue abitudini igieniche, come i tuoi amici potrebbero mentire sulla tua puzza di sudore. È anche possibile che quando sei andato a trovarla – quando eri lì ad appestarle la casa – lei non se la sia sentita di essere sincera e abbia solo finto che la doccia avesse risolto il problema, nonché finito di apprezzare il sesso perché temeva, dichiarando apertamente il suo disagio, una brutta reazione da parte tua. Ma in quel caso, ODOR – se davvero puzzavi tanto – perché organizzarsi per riverderti? Se davvero il tuo odore era così pessimo, se puzzi così tanto da costringerla a minacciarti di dover cercare una stanza d’albergo, perché vorrebbe di nuovo scopare con te?

A queste domande può rispondere solo lei, ODOR, perciò eccone una a cui puoi rispondere tu: perché vuoi rivederla? Dbp o meno, non mi sembra una persona molto… gentile. Decenni fa avrei potuto dirti “con i matti non si scopa”, ma è una frase abilista. Per paura di essere bollate come “pazze”, e quindi indegne di essere penetrate dal maschio, innumerevoli donne sono state manipolate e costrette ad accettare pessimi comportamenti, dalla scarsa igiene intima al sesso inappagante a ben di peggio.

Non sto quindi usando questa bruttissima espressione – la cito, non la uso (i lettori arrabbiati sono invitati a googlare “differenza tra usare e citare”) – ma voglio aggiornarla: con chi è scortese non si scopa. E qualunque altra cosa stia succedendo con questa donna, lei è scortese con te. Dille che una stanza d’albergo le servirà comunque, ODOR, perché quando verrà in città non avrai voglia di vederla né di farti insultare.