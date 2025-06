Il mio fidanzato ha fatto un viaggio all’estero insieme a un suo amico. Quando è tornato mi ha fatto vedere un profilo che aveva creato su Bumble. Io non avevo avuto sensazioni strane, né gli avevo chiesto nulla: è stato lui che ha voluto mostrarmelo. Si è detto semplicemente curioso di vedere quanto successo avrebbe avuto nel suo paese di origine e che non aveva intenzione d’incontrare nessuna delle donne con cui l’app lo aveva messo in contatto. Mi ha fatto vedere le chat. Erano degli di scambi brevi. Nei messaggi non c’era niente di sessuale, non flirtava e non accennava a incontri dal vivo. Io però mi sono risentita lo stesso, e lui si è scusato a non finire. Per darti un po’ di contesto: stiamo insieme dai tempi del college, quasi dieci anni, e non ho mai sospettato che mi tradisse. Gli ho anche detto più volte a chiare lettere che se ha interesse per qualcun’altra o non vuole più uscire con me, deve dirmelo invece di raccontarmi bugie. Quando mi ha detto del profilo su Bumble gli ho dato il beneficio del dubbio perché era stato trasparente. Mi sembrava che, se mi avesse tradita, avrebbe potuto semplicemente tacere. Da allora è passato qualche mese, ma poco tempo fa mi è tornato in mente quando ho scoperto che si possono cancellare le chat di Bumble. E se avesse semplicemente cancellato i profili delle persone con cui aveva flirtato? Non so bene cosa pensare. Se lo chiedessi su TikTok sono abbastanza sicura che mi darebbero tutti dell’ingenua, che lui mi ha tradita e che dovrei mollarlo. Tu prenderesti per buone le sue parole?

–His Upsetting Revelation That Stung

Giusto per capire se ho afferrato: stai faticando a prendere per buone le parole del tuo fidanzato, quello con cui stai da quasi un decennio, che non ti ha mai dato motivo di sospettare di tradimenti, e che ti ha confessato volontariamente e fino in fondo di essere andato su Bumble mentre era in viaggio nel suo paese d’origine, però saresti disposta a prendere per buone le parole di sconosciuti su TikTok? Persone che non ti conoscono, che non sanno niente del vostro rapporto e che non hanno mai incontrato il tuo fidanzato, il tizio che ha fatto l’errore di raccontarti che era andato su Bumble, ti ha spiegato il perché e ti ha fatto vedere le chat? Lui?

Andare su Bumble mentre era all’estero – anche solo per vedere come se la sarebbe cavata con “quelle del posto” – è stato stupido, dirtelo ancora di più, e sono certo che ora lui si pente di entrambe le cose. Ma se fosse entrato in un bar insieme al suo amico e avesse attaccato bottone con le donne del posto sarebbe stato peggio? Qualunque cosa sia capitata durante il viaggio, il tuo fidanzato ha fatto quello che gli hai sempre chiesto di fare – non ti ha detto bugie, neanche per omissione – e adesso tu stai pensando di mollarlo. È possibile che abbia cancellato i profili delle donne con cui aveva flirtato in modo più serio? Certo. È possibile eccome, Hurts, ma in questo caso il tuo fidanzato merita comunque il beneficio del dubbio. E la sua confessione – la sua stupida, candida, superflua confessione – non rende forse meno probabile che sia successo qualcosa?

In ogni caso tu non potevi non sapere – anzi dovevi aspettarti – che durante il viaggio avrebbe flirtato con altre donne. Anche se quella dell’app è stata una sorpresa, non era scontato che lui e l’amico attaccassero bottone con le donne del posto e incrociassero (ma senza scoparsele) altre turiste? Se puoi fidarti del tuo fidanzato quando non ce l’hai sotto gli occhi a casa, e se ti fidi a farlo viaggiare da solo, allora mi sembra che tu possa prendere per buone le sue parole quando ti dice che mentre era via non ha toccato nessun’altra con il pene.

Quanto a TikTok, sì, le folle su TikTok ti inciterebbero a mollare il tuo fidanzato. Non perché ti abbiano a cuore – non ti conoscono – ma perché alla gente piacciono le scenate. La gente ama dire agli altri di lasciarsi, cazzo. E quando si tratta di relazioni altrui, le folle su TikTok esigono un livello di perfezione che loro non hanno mai raggiunto nelle loro relazioni. (Sempre che ne abbiano mai avute: nelle questioni d’amore le voci più chiassose e giudicanti della rete sono quelle di preadolescenti inesperti e incel rancorosi).

Invece di lasciare il tuo fidanzato digli che hai saputo di questa funzionalità di Bumble e chiedigli di tranquillizzarti un altro po’. Però non punirlo per la sua sincerità, ricompensalo cancellando TikTok dal tuo telefono.