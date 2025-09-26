Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.
Odio doverlo confessare, ma fatico a sentirmi a mio agio quando faccio sesso o parlo con gli uomini se non sono ubriaco o fatto. Sono un uomo trans, vittima di un’aggressione sessuale. Sono anche un po’ insicuro su me stesso, lo ammetto. E pur essendo in terapia da anni, non mi sembra di fare progressi. In genere, da sobrio, le attenzioni degli uomini mi fanno paura. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire al sicuro e quasi sempre ci vuole tempo. Inoltre, mi agito se attacco bottone con le persone alle feste, nei bar, dappertutto. Invece, da ubriaco, cambio completamente: mi sento sicuro, sensuale, riesco tranquillamente a farmi toccare, a flirtare e a fare porcate. Però non voglio continuare ad attaccarmi alla bottiglia per riuscire a farmi toccare. Cosa posso fare per rimanere lucido senza aver voglia di scappare quando un uomo viene a parlarmi?
– So Over Being Easy Ripped
Con quegli uomini che ti si avvicinano quando sei ubriaco o fatto – i tizi che ti vogliono rimorchiare quando ti senti sicuro di te – lo sai che ci puoi fare roba più di una volta, vero?
Allargando per un attimo l’inquadratura: se sei in terapia da anni e non hai fatto alcun progresso, Sober, o devi cambiare terapeuta o devi accettare il fatto che le cose su cui stai lavorando – l’insicurezza che ti paralizza da sobrio, la tua duratura (e assolutamente legittimo, visti i tuoi trascorsi) paura delle attenzioni sessuali maschili – probabilmente non sono destinate a cambiare. E se così è, Sober, dovrai imparare ad aggirarle. Perciò, invece di flagellarti perché devi fare come fanno in tantissimi per parlare con gli sconosciuti che forse vogliono scoparti, cioè abbattere le inibizioni con le droghe e l’alcol, dovresti far caso a quando e a quanto ne consumi, ed essere un po’ più strategico sui motivi per cui li consumi.
Avvertire il bisogno di bere per riuscire a parlare con gli sconosciuti che forse vogliono scoparti, e rimpiangere di averne bisogno, non è di per sé indice di un problema di abuso di sostanze. Se però le droghe e l’alcol interferiscono con la tua capacità di tenerti un lavoro o di pagare l’affitto, se le droghe e l’alcol stanno distruggendo i rapporti con i tuoi amici e familiari, e se le esperienze sessuali che vivi con gli uomini da sbronzo o fatto sono traumatiche – immagino che non lo siano, Sober, o me lo avresti scritto – allora hai un problema e devi smetterla di usare sostanze. Ci metterai un po’ di più a conoscere un uomo prima di provarci, ma non ti conviene bruciare la tua vita per rimediare un po’ di cazzo alla svelta.
Ultima domanda prima di arrivare al mio consiglio: cosa vuoi di preciso dagli uomini? Vuoi solo del sesso zozzo con un maschio sconosciuto e bonissimo? O vuoi una relazione?
Se vuoi solo del sesso zozzo e non vuoi sfasciarti ogni volta che ne hai voglia, Sober, potresti capire che c’è una costante – al mondo ci sono un sacco di uomini a cui piaci e che desiderano il tuo corpo – e decidere (magari con l’aiuto di un terapeuta più bravo!) che puoi farti dire di sì. Ci sono un sacco di uomini attratti da te! Un sacco vogliono fare sesso con te! Se riuscissi ad accettare i loro sì (con tutto il cazzo che ne consegue), Sober, la quantità di droghe o alcol che ti servono per stabilire un contatto con gli uomini diminuirà, e la tua sicurezza in te stesso aumenterà.
Se invece quello che cerchi è una relazione, alcuni insisteranno a dirti che stai sbagliando. Che non troverai mai una persona speciale – qualcuno che stia cercando o sia disposto ad avere una relazione – in un locale squallido o a un after party ancora più squallido. Ma chi insiste a dire che le relazioni durature e piene d’amore non cominciano mai con uno squallido rimorchio non conosce nessuna coppia gay, oppure nessuna delle coppie che conosce gli ha detto la verità su come si sono conosciuti. Perché la maggior parte dei gay impegnati, che si tratti di coppie cis, trans o miste, ha conosciuto il fidanzato o il marito in circostanze squallide: una scopata rimediata sulle app, o una pomiciata al bar o in discoteca.
E lo sai come hanno fatto queste coppie gay (che si sono incontrate proprio come incontri gli uomini tu) a compiere il salto dal rimorchio casuale al partner fisso? Andando a casa insieme. Sono usciti dal bar o dalla discoteca e sono andati da uno dei due, hanno scopato oppure sono crollati a letto. E il giorno dopo– magari un po’ intontiti, ma non più sbronzi né fatti – hanno fatto un po’ di bollente sesso mattutino (e lucido!), oppure una bellissima conversazione, o sono usciti a fare colazione, o tutte queste cose insieme. E poi si sono scambiati i numeri di telefono per potersi rivedere. E all’incontro successivo non hanno avuto bisogno di sbronzarsi o drogarsi per stabilire un contatto o per scopare, Sober, perché si era già instaurata l’attrazione reciproca, una cosa che dà molta più sicurezza in se stessi della droga o dell’alcol.
Perciò, se quello che vuoi è una relazione – con un partner sentimentale o uno scopamico affidabile – e se ogni tanto non ti porti a casa il tizio che hai rimorchiato in un locale, Sober, o non gli chiedi il suo numero di telefono, allora sì che stai sbagliando. Ribadisco: se le droghe e l’alcol ti stanno distruggendo la vita – se non riesci a pagare l’affitto o se facendo sesso scateni o rivivi i tuoi traumi (ma ripeto, do per scontato che me lo avresti scritto), allora hai un problema di abuso di sostanze e devi smettere. Se però stai usando le droghe e l’alcol come fanno tanti altri, cioè per sentirti più sicuro e meno in imbarazzo, devi assicurarti che ne valga la pena. E questo puoi capirlo solo aprendoti alla possibilità che quel bono che ti ha scopato di brutto nello stanzino sul retro possa diventare il tuo uomo, se solo gli dai una chance (e il tuo numero).
P.s. Per trasparenza: io sono anche troppo favorevole allo sfasciarsi nei locali, Sober, avendo conosciuto (da sbronzo) mio marito (che era fatto) in un locale. Ci siamo chiusi in bagno (un sacco di zozzerie), l’ho invitato da me, abbiamo fatto colazione insieme la mattina dopo. Ora, il fatto che abbia funzionato per me – sempre che da un uomo tu voglia qualcosa di più del cazzo – non significa che debba funzionare per te, i singoli risultati possono variare, eccetera. Ti prego di confrontarti con i tuoi amici (se hai un problema di abuso di sostanze, loro lo sapranno), Sober, e con il nuovo terapeuta a cui ti affiderai.
Sono una donna sposata eterosessuale, cisgender e kinky che vive nel nordest degli Stati Uniti. Da una quindicina d’anni io e mio marito siamo monogami e giochiamo solo insieme, ma abbiamo stabilito di provare dei giochi platonici ad alcuni eventi kinky a cui parteciperemo in autunno. Come faccio però a pubblicizzare la mia disponibilità a trovare compagni di gioco? È una cosa che voglio fare da un po’, ma che non ho mai fatto, a parte offrirmi ogni tanto a una scena dimostrativa. Sono pronta a fare altro, ma ora che la cosa sta per realizzarsi, non so bene come muovermi. Come si pubblica un annuncio ben fatto per i giochi platonici? È meglio se rispondo ad annunci già pubblicati? Non so neanche di preciso cosa cerco, a parte nuove esperienze. Per darti un po’ di contesto, sono una masochista con tendenze dominanti ma pronta a cambiare ruolo. Sono emozionata e agitata, e mi serve una guida.
– Married And Slightly Open
Usa le parole: “Cercasi giochi bdsm, no sesso”. Ecco come devi pubblicizzarti. Puoi usare queste precise parole nel tuo annuncio kinky, in risposta agli annunci di altri o quando attacchi bottone con persone con cui ti andrebbe di giocare agli eventi kinky.
Ovviamente seguiranno tutte le domande di rito: per te e tuo marito cosa conta come sesso, di preciso? E dovrai avere pronta una risposta chiara, specifica e dettagliata. Niente penetrazione, chiaro. I baci sono permessi? La stimolazione orale conta come sesso? I giochi bdsm ti eccitano, Maso, altrimenti non li metteresti neanche in pratica. I tuoi compagni di gioco possono farti qualche cosuccia casuale che aumenti la tua eccitazione? La stimolazione manuale durante il gioco è consentita? Ti si possono strusciare contro? Possono infilare un vibratore tra le corde e la tua fica? E se il vibratore ti fa venire, è una violazione delle tue regole o una causa di forza maggiore?
Più precisa sarai e più sarà facile per gli altri sapere se sono i compagni di gioco adatti a te. E se dici a qualcuno che ti interessa solo il gioco platonico – bondage, sculacciate e qualsiasi altra cosa sia consentita – e quello non ti chiede immediatamente di specificare i confini esatti, può essere un segnale preoccupante. Perché o non gli importa abbastanza da assicurarsi di rispettare i tuoi limiti, Maso, o preferisce chiedere perdono invece del permesso.
Mi sto separando da mio marito dopo una decina di anni. A parte il primo anno, dal punto di vista sessuale la nostra relazione è sempre stata un po’ traballante, ma eravamo d’accordo di non dirci e non chiederci nulla, un patto che ha funzionato e che perlopiù ha neutralizzato il problema. Non è per quello che ci stiamo separando. Nell’ultimo anno sono andata a letto periodicamente con un uomo che era un mio carissimo amico da tanti anni. Nel momento in cui è stato chiaro che il mio matrimonio stava finendo, ho ammesso a me stessa i sentimenti che provo – ricambiata – per quest’uomo. Lui vuole che proviamo a frequentarci seriamente quando avrò chiuso la pratica del divorzio. Credo di volerlo anch’io, ma su internet abbondano le opinioni su quanto sia sciocco cercare di far fruttare una tresca e trasformarla in un rapporto ufficiale. Io e lui abbiamo un’intesa sessuale incredibile e siamo davvero ottimi amici. Non voglio rimanere delusa, cambiando la dinamica tra noi e rovinando l’amicizia e le scopate occasionali, però forse quel confine ormai lo abbiamo già passato? Sono incredibilmente stupida? È una cosa che posso far funzionare?
– Divorcing And Rebounding
Non riuscirai a far funzionare questa storia con una mentalità del genere!
Ascolta, questo rapporto potrebbe trasformarsi in qualcosa di duraturo, Dar, oppure potrebbe essere la storia breve che ti ha dato un po’ di gioia durante un periodo difficile della tua vita. Se però lasci che siano degli sconosciuti rancorosi su internet a scegliere per te non saprai mai cosa avrebbe potuto essere. E al mondo esistono un sacco di donne che hanno relazioni stabili, durature e piene d’amore con uomini che hanno conosciuto (e si sono scopate) mentre erano sposate con altri. Voglio dire, la regina del Regno Unito la sua tresca l’ha fatta fruttare eccome: si è guadagnata un posto a Buckingham palace, cazzo. Dai una possibilità al tuo principe!
