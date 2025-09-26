Odio doverlo confessare, ma fatico a sentirmi a mio agio quando faccio sesso o parlo con gli uomini se non sono ubriaco o fatto. Sono un uomo trans, vittima di un’aggressione sessuale. Sono anche un po’ insicuro su me stesso, lo ammetto. E pur essendo in terapia da anni, non mi sembra di fare progressi. In genere, da sobrio, le attenzioni degli uomini mi fanno paura. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire al sicuro e quasi sempre ci vuole tempo. Inoltre, mi agito se attacco bottone con le persone alle feste, nei bar, dappertutto. Invece, da ubriaco, cambio completamente: mi sento sicuro, sensuale, riesco tranquillamente a farmi toccare, a flirtare e a fare porcate. Però non voglio continuare ad attaccarmi alla bottiglia per riuscire a farmi toccare. Cosa posso fare per rimanere lucido senza aver voglia di scappare quando un uomo viene a parlarmi?

– So Over Being Easy Ripped

Con quegli uomini che ti si avvicinano quando sei ubriaco o fatto – i tizi che ti vogliono rimorchiare quando ti senti sicuro di te – lo sai che ci puoi fare roba più di una volta, vero?

Allargando per un attimo l’inquadratura: se sei in terapia da anni e non hai fatto alcun progresso, Sober, o devi cambiare terapeuta o devi accettare il fatto che le cose su cui stai lavorando – l’insicurezza che ti paralizza da sobrio, la tua duratura (e assolutamente legittimo, visti i tuoi trascorsi) paura delle attenzioni sessuali maschili – probabilmente non sono destinate a cambiare. E se così è, Sober, dovrai imparare ad aggirarle. Perciò, invece di flagellarti perché devi fare come fanno in tantissimi per parlare con gli sconosciuti che forse vogliono scoparti, cioè abbattere le inibizioni con le droghe e l’alcol, dovresti far caso a quando e a quanto ne consumi, ed essere un po’ più strategico sui motivi per cui li consumi.

Avvertire il bisogno di bere per riuscire a parlare con gli sconosciuti che forse vogliono scoparti, e rimpiangere di averne bisogno, non è di per sé indice di un problema di abuso di sostanze. Se però le droghe e l’alcol interferiscono con la tua capacità di tenerti un lavoro o di pagare l’affitto, se le droghe e l’alcol stanno distruggendo i rapporti con i tuoi amici e familiari, e se le esperienze sessuali che vivi con gli uomini da sbronzo o fatto sono traumatiche – immagino che non lo siano, Sober, o me lo avresti scritto – allora hai un problema e devi smetterla di usare sostanze. Ci metterai un po’ di più a conoscere un uomo prima di provarci, ma non ti conviene bruciare la tua vita per rimediare un po’ di cazzo alla svelta.

Ultima domanda prima di arrivare al mio consiglio: cosa vuoi di preciso dagli uomini? Vuoi solo del sesso zozzo con un maschio sconosciuto e bonissimo? O vuoi una relazione?

Se vuoi solo del sesso zozzo e non vuoi sfasciarti ogni volta che ne hai voglia, Sober, potresti capire che c’è una costante – al mondo ci sono un sacco di uomini a cui piaci e che desiderano il tuo corpo – e decidere (magari con l’aiuto di un terapeuta più bravo!) che puoi farti dire di sì. Ci sono un sacco di uomini attratti da te! Un sacco vogliono fare sesso con te! Se riuscissi ad accettare i loro sì (con tutto il cazzo che ne consegue), Sober, la quantità di droghe o alcol che ti servono per stabilire un contatto con gli uomini diminuirà, e la tua sicurezza in te stesso aumenterà.

Se invece quello che cerchi è una relazione, alcuni insisteranno a dirti che stai sbagliando. Che non troverai mai una persona speciale – qualcuno che stia cercando o sia disposto ad avere una relazione – in un locale squallido o a un after party ancora più squallido. Ma chi insiste a dire che le relazioni durature e piene d’amore non cominciano mai con uno squallido rimorchio non conosce nessuna coppia gay, oppure nessuna delle coppie che conosce gli ha detto la verità su come si sono conosciuti. Perché la maggior parte dei gay impegnati, che si tratti di coppie cis, trans o miste, ha conosciuto il fidanzato o il marito in circostanze squallide: una scopata rimediata sulle app, o una pomiciata al bar o in discoteca.

E lo sai come hanno fatto queste coppie gay (che si sono incontrate proprio come incontri gli uomini tu) a compiere il salto dal rimorchio casuale al partner fisso? Andando a casa insieme. Sono usciti dal bar o dalla discoteca e sono andati da uno dei due, hanno scopato oppure sono crollati a letto. E il giorno dopo– magari un po’ intontiti, ma non più sbronzi né fatti – hanno fatto un po’ di bollente sesso mattutino (e lucido!), oppure una bellissima conversazione, o sono usciti a fare colazione, o tutte queste cose insieme. E poi si sono scambiati i numeri di telefono per potersi rivedere. E all’incontro successivo non hanno avuto bisogno di sbronzarsi o drogarsi per stabilire un contatto o per scopare, Sober, perché si era già instaurata l’attrazione reciproca, una cosa che dà molta più sicurezza in se stessi della droga o dell’alcol.

Perciò, se quello che vuoi è una relazione – con un partner sentimentale o uno scopamico affidabile – e se ogni tanto non ti porti a casa il tizio che hai rimorchiato in un locale, Sober, o non gli chiedi il suo numero di telefono, allora sì che stai sbagliando. Ribadisco: se le droghe e l’alcol ti stanno distruggendo la vita – se non riesci a pagare l’affitto o se facendo sesso scateni o rivivi i tuoi traumi (ma ripeto, do per scontato che me lo avresti scritto), allora hai un problema di abuso di sostanze e devi smettere. Se però stai usando le droghe e l’alcol come fanno tanti altri, cioè per sentirti più sicuro e meno in imbarazzo, devi assicurarti che ne valga la pena. E questo puoi capirlo solo aprendoti alla possibilità che quel bono che ti ha scopato di brutto nello stanzino sul retro possa diventare il tuo uomo, se solo gli dai una chance (e il tuo numero).

P.s. Per trasparenza: io sono anche troppo favorevole allo sfasciarsi nei locali, Sober, avendo conosciuto (da sbronzo) mio marito (che era fatto) in un locale. Ci siamo chiusi in bagno (un sacco di zozzerie), l’ho invitato da me, abbiamo fatto colazione insieme la mattina dopo. Ora, il fatto che abbia funzionato per me – sempre che da un uomo tu voglia qualcosa di più del cazzo – non significa che debba funzionare per te, i singoli risultati possono variare, eccetera. Ti prego di confrontarti con i tuoi amici (se hai un problema di abuso di sostanze, loro lo sapranno), Sober, e con il nuovo terapeuta a cui ti affiderai.