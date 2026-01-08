Australia to hold public inquiry into Bondi Beach attacks

SYDNEY, Jan 8 (Reuters) - Australia will hold a public inquiry into the Bondi Beach mass shooting, Prime Minister Anthony Albanese said on Thursday.
(Reporting by Alasdair Pal in Sydney)
SYDNEY, 8 gennaio (Reuters) - L’Australia terrà un’inchiesta pubblica sulla sparatoria di Bondi Beach, ha detto giovedì il primo ministro Anthony Albanese.
(Servizio di Alasdair Pal a Sydney)
