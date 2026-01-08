https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/01/08/australia-to-hold-public-inquiry-into-bondi-beach-attacks

Australia to hold public inquiry into Bondi Beach attacks

L&#39;Australia terrà un&#39;inchiesta pubblica sugli attacchi di Bondi Beach

Reuters
8.1.2026
An Australian flag sits amongst floral tributes honouring the victims of a shooting at Jewish holiday celebration on Sunday at Bondi Beach, in Sydney, Australia, December 16, 2025. REUTERS/Hollie Adams/File Photo (Reuters)

SYDNEY, Jan 8 (Reuters) - Australia will hold a public inquiry into the Bondi Beach mass shooting, Prime Minister Anthony Albanese said on Thursday.

(Reporting by Alasdair Pal in Sydney)

