https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/01/14/denmark-will-increase-its-military-footprint-in-greenland-defence-minister-says

Denmark will increase its military footprint in Greenland, defence minister says

La Danimarca aumenterà la sua presenza militare in Groenlandia, dice il ministro della Difesa

Reuters
14.1.2026
Defense Minister Troels Lund Poulsen speaks during the demonstration of one of Denmark’s new ground-based air defense systems, the NASAMS system, at Air Base Skalstrup near Gadstrup, Denmark, December 17, 2025. Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix/via REUTERS (Reuters)

OSLO, Jan 14 (Reuters) - Denmark will increase its military footprint in Greenland, Danish Defence Minister Troels Lund Poulsen said on Wednesday.

(Reporting by Terje Solsvik, editing by Anna Ringstrom)

