Denmark will increase its military footprint in Greenland, defence minister says

OSLO, Jan 14 (Reuters) - Denmark will increase its military footprint in Greenland, Danish Defence Minister Troels Lund Poulsen said on Wednesday.
(Reporting by Terje Solsvik, editing by Anna Ringstrom)
OSLO, Jan 14 (Reuters) - Denmark will increase its military footprint in Greenland, Danish Defence Minister Troels Lund Poulsen said on Wednesday.
(Reporting by Terje Solsvik, editing by Anna Ringstrom)
OSLO, 14 gennaio (Reuters) - La Danimarca aumenterà la sua presenza militare in Groenlandia, ha detto mercoledì il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen.
(Servizio di Terje Solsvik, montaggio di Anna Ringstrom)
Scrivici per correzioni o suggerimenti: posta@internazionale.it
Inserisci email e password per entrare nella tua area riservata.
Non hai un account su Internazionale?Registrati