UK PM Starmer’s communications director quits

LONDON, Feb 9 (Reuters) - British Prime Minister Keir Starmer’s director of communications Tim Allan has resigned, he said on Monday.
(Reporting by Sam Tabahriti; writing by Sarah Young)
LONDON, Feb 9 (Reuters) - British Prime Minister Keir Starmer’s director of communications Tim Allan has resigned, he said on Monday.
(Reporting by Sam Tabahriti; writing by Sarah Young)
LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Il direttore delle comunicazioni del primo ministro britannico Keir Starmer, Tim Allan, ha rassegnato le dimissioni, come ha dichiarato lunedì.
(reportage di Sam Tabahriti; scrittura di Sarah Young)
Scrivici per correzioni o suggerimenti: posta@internazionale.it
Inserisci email e password per entrare nella tua area riservata.
Non hai un account su Internazionale?Registrati