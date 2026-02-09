https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/02/09/uk-pm-starmer-s-communications-director-quits

UK PM Starmer’s communications director quits

Il direttore delle comunicazioni del premier britannico Starmer si dimette

9.2.2026

LONDON, Feb 9 (Reuters) - British Prime Minister Keir Starmer’s director of communications Tim Allan has resigned, he said on Monday.

(Reporting by Sam Tabahriti; writing by Sarah Young)

