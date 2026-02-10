https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/02/10/europe-needs-european-defence-union-eu-defence-commissioner-says

Europe needs European defence union, EU defence commissioner says

L’Europa ha bisogno di un’Unione europea della difesa, dice il commissario alla Difesa dell’Unione europea

Reuters
10.2.2026
Members of the military honour guard march, on the day of a meeting between German Defence Minister Boris Pistorius and European Commissioner for Defence and Space Andrius Kubilius in Berlin, Germany, February 10, 2025. REUTERS/Liesa Johannssen/File Photo (Reuters)

BRUSSELS, Feb 10 (Reuters) - Europe needs a European defence union in order to take responsibility for its own defence, EU Defence Commissioner Andrius Kubilius said on Tuesday.

“European responsibility for defence demands an institutional framework for our cooperation. A European defence union,” Kubilius said in a speech in European Parliament.

He added that replacing U.S. strategic enablers, such as space intelligence data and air-to-air refuelling, with European capabilities should be a key priority for the bloc.

(Reporting by Charlotte Van Campenhout, Editing by Bart Meijer)

Scrivici per correzioni o suggerimenti: posta@internazionale.it

Da non perdere

Giorno del ricordo La storia intorno alle foibe Nicoletta Bourbaki
Pop Surrealismo contro fascismo Naomi Klein
In copertina Olimpiadi insostenibili Petra Dvořáková
Abbonati a Internazionale per leggere l’articolo.
Gli abbonati hanno accesso a tutti gli articoli, i video e i reportage pubblicati sul sito.
Abbonati