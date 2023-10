Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos jr. ha abolito il tetto al prezzo del riso il 4 ottobre, settimane dopo averne limitato il costo per sostenere le famiglie povere.

All’inizio di settembre, Marcos ha fissato il prezzo massimo al dettaglio del riso lavorato normale a 41 pesos (0,72 dollari) per chilogrammo e a 45 pesos per il riso “ben lavorato”, di qualità superiore.

La misura è stata criticata da alcuni economisti, che hanno avvertito che potrebbe distorcere il mercato e portare a delle carenze dell’alimento. Un esponente della squadra economica di Marcos è stato licenziato dopo aver criticato il piano sui social network.

“A partire da oggi, eliminiamo i tetti al prezzo del riso, sia per il riso lavorato normale che per quello ben lavorato”, ha detto Marcos, in occasione di un evento a Manila in cui sono stati distribuiti alle famiglie povere un migliaio di sacchi di riso “di contrabbando”, sequestrati in una retata.