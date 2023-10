Un attacco russo giovedì ha ucciso almeno 51 persone riunite per una veglia in un villaggio dell’Ucraina orientale, in quello che un funzionario delle Nazioni Unite ha definito un attacco “orribile”.

I video diffusi dalla polizia ucraina mostrano un’ampia area di macerie fumanti e diversi corpi portati via dai soccorritori nel villaggio di Groza.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha postato l’immagine di una donna inginocchiata sul corpo di una persona apparentemente uccisa nell’attacco, con altri cadaveri intorno a lei.

Le vittime si trovavano in un bar del villaggio, che ha una popolazione di 330 abitanti, nella regione nordorientale di Kharkiv.

“Si stava svolgendo una cerimonia commemorativa per un abitante del villaggio morto recentemente”, ha detto in tv il ministro degli interni ucraino Igor Klymenko.

Groza si trova a più di 30 chilometri dalla città di Kupiansk, in un’area dove le forze russe stanno cercando di riconquistare il terreno perso lo scorso anno.

Zelenskyj, che stava partecipando a un vertice europeo in Spagna, ha condannato l’attacco sui social media.