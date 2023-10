Le tre partite previste in Sudamerica – una a Montevideo, una a Buenos Aires e una ad Asunción – saranno l’occasione di celebrare il centesimo anniversario dei primi mondiali disputati in Uruguay.

Saranno il Marocco, il Portogallo e la Spagna a ospitare i mondiali di calcio del 2030, ma alcune partite si giocheranno in Uruguay, Argentina e Paraguay, in occasione del centenario della competizione, ha annunciato il 4 ottobre la Fifa.

La Fifa ha affermato che Spagna, Portogallo e Marocco saranno qualificate automaticamente alla competizione.

“Sono convinto che insieme al Marocco e al Portogallo organizzeremo la migliore coppa del mondo della storia”, ha dichiarato Pedro Rocha, presidente ad interim della federazione calcistica spagnola Rfef.

Il Marocco, che la scorsa settimana è stato designato come sede della coppa d’Africa 2025, diventerà il secondo paese africano a ospitare i mondiali dopo il Sudafrica nel 2010.

“La cerimonia del centenario si terrà nello stadio in cui tutto ebbe inizio”, ha affermato la Fifa, riferendosi all’Estadio centenario di Montevideo. Nel 1930 i mondiali riunivano tredici squadre in un’unica città, contro le trentadue squadre degli ultimi mondiali in Qatar e le quarantotto squadre dei prossimi mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti.

La Fifa ha inoltre dichiarato di aver invitato le federazioni dell’Asia e dell’Oceania a presentare candidature per i mondiali del 2034. La mossa sembra aprire le porte all’Arabia Saudita, che ha confermato di volersi candidare.

“La Fifa sta stendendo il tappeto rosso a un paese con precedenti spaventosi in materia di diritti umani”, ha commentato Football supporters Europe.