Le temperature globali continuano a battere record: dopo un’estate senza precedenti e un settembre ancora più sorprendente, i primi nove mesi del 2023 sono stati i più caldi di sempre, a un passo dalla soglia degli 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale.

Dal 1 gennaio al 30 settembre “la temperatura media globale è stata di 1,4 gradi superiore a quella dell’era preindustriale (1850-1900)” a causa delle emissioni di gas serra, ha affermato il 5 ottobre il servizio europeo sul cambiamento climatico di Copernicus (C3s).

Il dato, che supera di 0,05 gradi il precedente record del 2016, potrebbe aumentare ulteriormente negli ultimi tre mesi dell’anno a causa dell’intensità crescente del fenomeno climatico del Niño.

“Non è scontato che supereremo la soglia di 1,5 gradi già nel 2023, ma potrebbe succedere”, ha dichiarato all’Afp Carlo Buontempo, direttore del C3s.

Il raggiungimento della soglia non significherebbe però che il limite più ambizioso dell’accordo di Parigi sia stato raggiunto, perché la temperatura dev’essere valutata su più anni. Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), un gruppo di esperti nominato dalle Nazioni Unite, prevede che la soglia di 1,5 gradi sarà superata nel periodo 2030-2035.

In primavera l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha previsto che la soglia di 1,5 gradi sarà superata per la prima volta in uno dei prossimi cinque anni.