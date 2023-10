“Molte persone sono venute da distretti lontani per tirare fuori le persone dalle macerie”, ha raccontato Khalid, 32 anni, a Kashkak, nel distretto di Zenda Jan. “Tutti sono impegnati a cercare corpi ovunque, non sappiamo se ce ne siano anche altri sotto le macerie”.

I taliban hanno vietato alle donne di lavorare per le Nazioni Unite e per le organizzazioni non governative del paese, rendendo difficile la valutazione dei bisogni delle famiglie nelle zone più conservatrici del paese. Save the children ha definito il terremoto “una crisi nella crisi”.

“L’entità dei danni è orribile. Il numero di persone colpite da questa tragedia è davvero inquietante”, ha dichiarato il direttore del gruppo Arshad Malik. Nel villaggio di Sarboland, un reporter dell’Afp ha visto case sventrate, con effetti personali che svolazzavano al vento mentre donne e bambini dormono all’aperto.